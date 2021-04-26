髮型｜日本女生最愛「濕髮造型」全教學　短中長髮均能輕鬆駕馭

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-26 07:03

「濕髮」其實在日本女生之間，是非常受歡迎的造型，看似麻煩但其實零技巧，更是很快速能夠整理好每根髮絲的妙招。女生們應該常常會看到很多日本女生頭髮怎麼「油油的」，那不是油！那是線條感！是利用髮油做出的強烈造型。

我們不只要穿搭穿得好看，每根頭髮我們也不能放過！以下編輯整理了幾個較常見的濕髮造型，以及簡易的造型方法，有興趣的女生們不妨可以嘗試看看。

想在這個春夏季煥然一新？向你推薦日系濕髮造型（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語： 每次看到日本女生們從頭到腳連髮絲都會顧到，就覺得她們會特別精緻真的不是沒有道理！有些還會用絲巾在長馬尾上做造型，真的是甘拜下風。說到這邊，編輯下次再來寫一篇髮飾的文章好了。

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原文：日本女生最愛「濕髮造型」你學會了嗎？微翹短髮、瀏海線條簡單技巧就能擁有，讓萬年髮型迎接新氣象！

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