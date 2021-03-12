撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-12 08:00

【髮型｜編髮】作為一位手殘女，經常羨慕擁有一雙巧手能編出百變髮型的女生們，又擅於運用捲髮器，輕輕一夾造出大熱氧氣瀏海或女神風側分造型。別人盤出蓬鬆空氣感髮髻，自己則變成散亂「甩漏」感，要打破手殘宿命，原來Daiso 12蚊店內藏法寶，能將一切看似複雜的編髮化繁為簡。

不擅運用捲髮器的女生，容易令瀏海變得生硬，不如試用12蚊店的瀏海捲髮夾，效果自然。（IG@mitsumaru1006）

日本髮型師満丸香澄經常在社交平台，示範日本女生大熱的編髮造型，她曾分享了6款在日本 Daiso有售的編髮好物，一次過解決手殘女編髮時經常遇到的失手情況，成功輕鬆造出利落的髮髻，與自然空氣感瀏海。$12瀏海捲髮夾比捲髮棒好用得多？用穿髮棒盤髻絕無失手？

空姐髮髻的基本功在於穩固，以下法寶絕不可缺。（IG@mitsumaru1006）

▼▼▼按圖看日本髮型師示範用6大編髮好物，造出5款人氣造型，包括氧氣瀏海、女神風側分造型、優雅麻花低髻、實用口罩髮型之一的瀏海編髮及氣質空姐編髮。（附上編髮教學）。▼▼▼

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