睫毛膏｜@Cosme 10大推介　日模教7步造出捲翹睫毛變大眼不易溶妝

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-15 14:00

睫毛膏｜刷睫毛膏有加乘大眼效果，令眼睛看來炯炯有神。但要做出超長捲翹自然持久的睫毛效果，需要特別技巧。日本雜誌模特兒佐藤Noah，曾在小紅書分享「7步刷出超長眼睫毛法」，除必需用到睫毛刷外，夾眼睫毛手勢原來是最直接影響睫毛能否持久捲翹？

有些人天生眼睫毛稀疏、容易下塌，刷了睫毛膏也難以持久捲翹，加上夏天眼皮容易出油，有時刷睫毛膏後，不但出現暈染問題，更突顯眼睫毛下塌，暴露眼小缺點。

夏天眼皮容易出油，有時早上夾了眼睫毛與塗睫毛膏，但半天後，睫毛便出現下塌問題。(sugar_79@IG)

日本模特兒Noah曾分享到，可選用啡色睫毛打底膏來保護睫毛，效果自然。如想刷出濃密如太陽花般的眼睫毛，眼頭、眼尾需要以「Z字型」的手法向外刷，營造出睫毛向外散，根根分明的效果，而想打造一整天維持捲翹又不塌的眼睫毛，夾眼睫毛時需要運用「3段式」的手法。

▼▼▼【按圖看】「7步營造超長眼睫毛」；眼頭、眼尾要「Z字型」向外刷營造太陽花效果？避免睫毛出現「蟑螂腳」效果，塗睫毛膏後要做這1步。▼▼▼

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日本@Cosme睫毛膏頭10位 第1位只售$72，不用夾睫毛亦能刷出捲翹感？

挑選睫毛膏除了追求濃密、纖長捲翹效果外，對於夏日天氣更是要求持妝不暈染、抗油防水等細節。日本美妝網站@Cosme近日釋出的「日本@Cosme睫毛膏頭10位」榜單，不少睫毛膏產品都是開架品牌，大部分只需HK$100以下可入手，就連獲得榜首的睫毛膏，亦只售HK$72。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme睫毛膏頭10位，第7位油眼者最愛；第4位刷2層效果如貼上假眼睫毛；第1位只售$72。▼▼▼

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資料來源：小紅書@佐藤Noah、日本@Cosme