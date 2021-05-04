台灣Urcosme10大化妝水　$70開架牌上榜　 第1位痘痘急救好物？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-04 13:00

化妝水能保濕、舒緩和平衡肌膚的油脂分泌，功能好的化妝水還可去角質，有收毛孔效果。台灣美妝網站Urcosme公布「化妝水Top10」排行榜，有上榜的化妝水獲用家好評保濕力強，值得無限回購，而$70開架品牌上榜排第二位，是性價比高之選。

化妝水是洗臉後的重要第一步，有人愛搭配化妝棉來濕敷急救降紅，又或隨手倒化妝水輕拍上臉；化妝水用法不同，對皮膚吸收力及效果亦有影響，入手化妝水之前，也要考慮自己膚質需要。

化妝水看似像水，但實際是人們護膚上不可或缺的好幫手。(doris_skincare@IG)

台灣Urcosme 的「化妝水Top10」排行榜，上榜的化妝水價錢由逾千多元至數百元不等，其中排第二位的開架品牌，$70元可入手，性價比高。綜合用家評價，上榜的化妝水各有用家捧場的理由，包括改善乾荒皮膚、減少乾燥細紋或改善色班等。

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資料來源：台灣Urcosme