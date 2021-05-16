護膚｜39歲宋慧喬凍齡被讚「無瑕肌」　4大秘訣養出白滑美肌？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-16 08:00

39歲宋慧喬多年來維持美貌不變，更當選韓國「30+童顏女明星」排行榜第一位，是名副其實的逆齡女神。宋慧喬完美無瑕的白皙肌膚，令不少人羨慕，究竟宋慧喬有哪些護膚秘訣？皮膚逆齡如少女般，與她的潔面卸妝方法有關？

宋慧喬近日在IG賬號上分享多張廣告相逆齡美貌引起熱議。（kyo1122@IG）

宋慧喬最新廣告照 「凍齡美貌」引熱議

15歲便出道的宋慧喬以「童顏」著稱，多年來保持凍齡美貌，皮膚保持白晰如無瑕，絲毫看不出即將踏入40歲。

宋慧喬近日在IG分享多張工作照與廣告相，隨即引起熱議，相片中宋慧喬皮膚白皙，五官精緻，隨即吸引過百萬個「Like」，粉絲紛紛留言稱讚「太美麗了，讓人看了又看！」、「變得更漂亮了」、「好像18歲少女」等。

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宋慧喬維持白皙嫩膚的4個秘訣

宋慧喬常以淡妝或素顏示人，本身膚質好之外，她非常重視護膚工序。宋慧喬曾表示當踏入30歲後，便已加強注重皮膚保養，每個護膚步驟都不會馬虎，才能一直維持良好肌膚狀態。凍齡女神宋慧喬維持逆齡嫩滑肌膚的秘訣有哪些？

20歲的保養工夫，會顯示在30歲的臉上；30歲的保養工夫，會顯示在40歲的臉上。 宋慧喬

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