Uniqlo、GU精選20款熱賣連身裙　泡泡袖、束腰款顯瘦遮肉低至$89

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-05-08 12:00

UNIQLO、GU連身裙｜舒適又飄逸的連身裙成為夏日涼爽衣物的首選，寬鬆的設計不挑身材，成為夏季女生遮肉「恩物」。設計包括有吊帶背心款、束腰款、泡泡袖等，打造纖瘦視覺效果，是氣質女孩們的夏日衣櫥的必備單品！

透風、涼爽又方便的連身裙是女生夏日遮肉的「恩物」。（misselvani@IG）

UNIQLO、GU顯瘦連身裙推介

人氣品牌UNIQLO、GU設計簡約、價格實惠，一直是香港女生追捧的時尚品牌，近來兩大品牌紛紛推出不少氣質甜美、設計簡約時尚的連身裙，顏色包羅萬有，包括有亮眼鮮艷的黃色、橙色、紫色、綠色等，充滿夏日味道。

而今年最流行的束腰、泡泡袖、腰帶等元素，都融入連身裙的設計當中，簡約中見設計感，散發出優雅女人味，無論是纖瘦嬌小、梨形身材，還是肉感身材的女生都適合，打造日系簡約風格之餘，又能遮擋身材缺點，打造出「顯瘦」效果！UNIQLO、GU不少連衣裙單品現在以減價優惠出售，正是女生們入手夏季連衣裙的好時機。

泡泡袖能遮擋粗手臂，加上方領設計及腰帶突顯腰線，穿著效果顯瘦。（gu.hongkong@IG）

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