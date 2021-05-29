瘦頸｜日本瑜伽老師教8步練出「天鵝頸」兼瘦面　嘟嘴助減雙下巴

撰文：梁秀雅
最後更新日期：
【瘦頸｜瘦面｜減雙下巴】瘦頸也許是女生容易忽略的一環，其實擁有如「天鵝頸」般的修長美頸是為身型加分的亮點，視覺顯高瘦，穿起小背心輕露鎖骨時更迷人。日本面部瑜伽老師Masumi在YouTube頻道分享了一套瘦頸操解決粗頸厚肩問題，共8個動作，約6分鐘，Masumi建議每日做1至2次，一星期或見效。
護膚不忘頸，運動亦然。日常勤做瘦頸操，才能練出修長美麗的「天鵝頸」。（rachel_mypark@IG）
都市人忙碌工作，久坐不動使用電腦，或長時間用手機，肩頸容易繃緊，出現頸部浮腫，顯得粗而短小，只要平日多伸展練習，就可改善頸形，面部瑜伽老師Masumi經常在YouTube頻道上分享面部及瘦身運動，吸引近29萬粉絲，她曾分享了一套瘦頸操，錄得70多萬人次觀看，除了可修長頸部，部分動作還有減雙下巴及瘦面之效，動作簡單，可隨時在辦公室或乘坐交通工具時進行，女生們不妨參考。
日本面部瑜伽老師Masumi經常在社交平台分享面部及瘦身運動。（Masumi Channel YouTube截圖）
▼▼▼【按圖看】日本面部瑜伽老師Masumi教授8步瘦頸操，這樣嘟嘴可減雙下巴？▼▼▼
+15
+15
+15
▼▼▼同場加映：【按圖看】鍾麗緹4個減肚腩的動作，原來練習呼吸都可以瘦肚子，建議每天做3至4組。（延伸閱讀）▼▼▼
+5
+5
+5
▼▼▼【按圖看】鍾麗緹4個瘦腿動作，建議每天做2至3組。（延伸閱讀）▼▼▼
+5
+5
+5
▼▼▼【按圖看】5招捲腹操步驟，5個動作需連續做，在約90秒內完成。（延伸閱讀）▼▼▼
+13
+13
+13