瘦頸｜日本瑜伽老師教8步練出「天鵝頸」兼瘦面　嘟嘴助減雙下巴

【瘦頸｜瘦面｜減雙下巴】瘦頸也許是女生容易忽略的一環，其實擁有如「天鵝頸」般的修長美頸是為身型加分的亮點，視覺顯高瘦，穿起小背心輕露鎖骨時更迷人。日本面部瑜伽老師Masumi在YouTube頻道分享了一套瘦頸操解決粗頸厚肩問題，共8個動作，約6分鐘，Masumi建議每日做1至2次，一星期或見效。