黑頭｜3大錯誤手法愈清愈多　韓國醫生用卸妝油3步解決士多啤梨鼻

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-23 08:00

去黑頭｜坊間流傳不少聲稱去黑頭必勝的方法，亦有去黑頭專用的產品，如去黑頭鼻貼、粉刺針等；不少網紅曾示範用凡士林去黑頭等偏方，到底哪種方法才有效及安全？韓國皮膚科醫生李藝恩Dr. Meili就在社交平台分享，現時韓國大熱的去黑頭方法，只需3步就能輕鬆清「士多啤梨鼻」。

韓國女生肌膚白滑毛孔幼細，去黑頭甚有心得。時下流行以護膚油或卸妝油去黑頭。（laneige_kr@IG）

李藝恩醫生指，過去不少人常用手直接擠壓黑頭、用鼻貼撕拉，或用粉刺針，都是很暴力的去黑頭方法，在韓國早已過時，而且大家都知道這樣只會令黑頭增多、毛孔粗大。「現時韓國最流行的去黑頭方法，是利用護膚油或卸妝油，軟化及溶解堵塞在毛孔中的油脂和角質。方法溫和，不傷害皮膚。」李藝恩醫生個人較喜歡使用卸妝油。

卸妝油本含有清潔成分，能溶解妝物，但如何使用能有效深入毛孔清黑頭？李藝恩醫生指重點在於按摩。在不破壞皮膚的保護屏障下，令污垢浮出來，不過成功推出污垢還不夠，要減少往後再出現黑頭，必須妥善收毛孔及顛靜皮膚，而秘訣就在於選用含2種成分的化妝水。

▼▼▼【按圖看】韓國皮膚科醫生教3步去黑頭，Dasio毛孔刷是按摩皮膚的好物？油性肌膚者1星期做1次，乾性肌膚者2星期做1次。▼▼▼

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市面上有不少卸妝油除了溶解妝物外，更聲稱可清潔毛孔內的污垢、老廢角質，並預防黑頭形成，而且性質溫和，筆者精選以下5款卸妝油，開架到專櫃品牌都有，不妨參考。

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