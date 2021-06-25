比香水更持久的香體膏　夏天不再有汗臭　一整天散發迷人香味

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-06-25 07:01

一到夏天，需要面對的煩惱有很多，要抵受熱得令人快要中暑的高溫，又會因為汗流浹背而導致全身黏笠，另外高體溫又會使早上出門前噴的香水容易早早全揮發掉，還沒到下午，身上的香氣就已消失得無影無蹤。這時候，一瓶香水膏、香體膏就成了最強替代品！

香體膏是甚麼？

香體膏成分中不含鋁，而且通常會添加一些抑菌的成分，避免細菌在汗液中滋生，從而減少體味的產生。

香體膏有甚麼優點？

由於香體膏大多都不會加入酒精，所以較不容易揮發，可更黏附在皮膚上，因而比香水來得更持久，同時敏感肌也能更安心使用。除此之外，香體膏都會添加植物油脂如乳木果油、橄欖油等，所以會擁有滋潤效果，大家可把香體膏塗抹在指緣或其他乾燥的位置，達到潤膚的功效，飄香同時也能呵護肌膚，一舉兩得。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】