護膚｜美白成分哪種最有效？　擊破4大美白迷思做錯一步會反黑？

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最近一早起床就被春天的暖陽曬醒，是不是也讓你忘記冬天的寒冷呢？眼看著室外紫外線逐漸增強，懈怠好一陣子的美白功夫是時候該整頓一下了！而說到美白保養，大家最熟悉的就是「酸類成分」，但除了成分，你對於護膚上的知識又了解多少呢？專家破解4大美白迷思！維他命C保養敏感肌也能用？白天反黑是因為產品挑錯了。

美白成分哪種最有效？

市面上標榜「美白」的保養產品眾多，但往往因為複雜難懂的配方而讓人不敢下手～其實在挑選美白保養時，除了要先了解自己的膚質是否合適，在選擇上也可以從「成分」去篩選最有效、符合期待且適合膚質的品項。能達到美白、亮白效果的成分可以分成以下三種：

1. 抑制黑色素生成：像是傳明酸（tranexamic acid (TXA)，又稱氨甲環酸）、熊果素、維生素c醣苷、左旋c、穀胱甘肽等成分

2. 淡化及代謝黑色素：熊果素、麴酸、杏仁酸、乙基維他命c、維生素A醇

3. 輔助強化美白效果：甘草萃取、牡丹皮萃取、洋甘菊萃取、白芷萃取、白芍萃取（沒有直接美白效果，主要用於加強其他亮白配方的效力）

當然了，美白、提亮效果也會依照配方濃度的高底、搭配，有著不一樣的效果！但不光是成分要注意，這四個保養迷思你也不能不知道！

小編和你逐一擊破4大美白迷思！（按圖放大閱讀）▼▼▼

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