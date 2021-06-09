護膚｜抗糖保養防衰老4大貼士　5款抗糖化護膚品精選$300美白精華

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

【抗糖保養｜抗衰老】美容界掀起「抗糖化」潮流，抗糖功效的產品市面有不少選擇。事實上，身體減少糖分吸收好處多，如何可有效「抗糖」？「糖化反應」會令膚質易衰老；從日常生活入手的抗糖貼士，是保養皮膚的重要一環。

「抗糖化」近日大熱，針對糖化作用引起的衰老，如何抗糖保養，網上不少人討論糖分對皮膚的傷害，「抗糖化」護膚品亦成為話題。

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其實，「糖化」（Anti-Glaciation）是甚麼？當身體攝取高糖分食物，糖分會令真皮層中的膠原蛋白變質，形成「糖化反應」，降低皮膚彈性、出現鬆弛、皺紋、暗啞、變黃，令膚質整體感覺老化。

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減糖有不少方法，日常也可從飲食及運動入手，直接減少身體吸收糖分，從而減低糖化作用； 避免大量進食高糖分及果糖含量高的食物，女生又愛又恨的甜品，當然要減少或戒口 ，另外，運動也是抗糖方法之一。

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「糖化作用」會引起肌膚老化問題，不過，加速衰老成因眾多，包括紫外線、年齡增長或壓力等，抗糖是重要一環，抗衰老應從多方面入手才更有效。

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