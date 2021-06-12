瘦腿｜張柏芝瑜伽老師教睡前5分鐘伸展　去水腫瘦小腿助眠減食慾

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-12 20:00

【瘦腿｜去水腫｜抗老】想有效減肥瘦身，減肥餐單及運動鍛鍊之外，睡前數分鐘的小習慣，亦可去水腫，兼可減壓及抗衰老。《乘風破浪的姐姐2》的瑜伽老師陳顧榕示範睡前5分鐘伸展練習，重點去水腫修腿形，還有美背、美臂等功效。

陳顧榕是張柏芝的私人瑜伽老師。（陳顧榕瑜伽@小紅書）

陳顧榕是張柏芝、陳妍希等女星的私人瑜伽老師，擔任《乘風破浪的姐姐2》的瑜伽老師，她也不時在小紅書示範瘦身運動，有逾十多萬粉絲。

最近她分享一套非常簡單輕鬆的睡前伸展運動，3個動作大約5分鐘便可完成，特別適合需要長時間站立、久坐不動而引起的小腿浮腫，亦有助排毒，抗老、舒緩背部及美臀等功效。

▼▼▼【按圖看】瑜伽老師陳顧榕示範睡前5分鐘伸展練習，促進盆腔血液循環，有助提升睡眠質素，不愛運動的女生也能做得到！▼▼▼

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睡前伸展促進代謝 改善睡眠更有效瘦身？

陳顧榕示範的睡前伸展，亦提到提升睡眠質素。眾所周知，睡眠充足有美顏作用，還有助減肥。史丹福大學研究指出，睡眠不足會提升食慾；日本睡眠瘦身指導師友野直緒曾提出，改善睡眠質素可減少食慾，促進身體分泌出生長激素，增加身體的肌肉量，提高代謝，燃燒脂肪。透過伸展增加身體含氧量，促進血液循環及身體代謝，提高睡眠質素，輕鬆瘦身。

資料來源：Stanford Medicine、《早安健康》、陳顧榕小紅書

▼▼▼同場加映：【按圖看】鍾麗緹4個瘦腿動作，建議每天做2至3組。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】5招捲腹操步驟，5個動作需連續做，在約90秒內完成。（延伸閱讀）▼▼▼