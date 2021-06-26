洗頭髮有最佳時間？5大傷髮行為易斷打結 　10款日本人氣髮膜推介

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-26 10:00

護髮｜頭髮毛躁、掉髮、容易斷裂打結等問題，不少女生都感到煩惱。有日本髮型師分享5個容易犯的傷頭髮錯誤做法，簡單如每日的梳頭，又或吹頭方向等，原來也是令髮質變差的元兇。

日常生活中有哪些習慣會傷害髮質？（roses_are_rosie@IG）

日本髮型師分享5個傷髮習慣

日本人氣髮型師渡邊義明在youtube頻道分享，有些處理頭髮的方法，一旦做錯便會令頭髮毛躁或容易斷裂打結，甚至有脫髮問題，要加倍留意，例如抗熱噴霧要待乾透後，才可進行造型。他又提到，洗髮時塗抹護髮素，切忌直接塗在髮根上，這會令頭髮毛囊容易造成堵塞，正確方法是應塗在髮尾上。

日本人氣髮型師渡邊義明在個人YouTube頻道分享5大傷頭髮習慣，並教授護髮貼士。（ SALONTube渡邊義明@YouTube）

捲髮​器或宜髮夾是女生頭髮造型的好幫手，為怕熱力傷害髮質，不少女生在使用前，都會先在頭髮噴上抗熱噴霧保護髮絲，不過若錯誤使用抗熱噴霧反而會傷害頭髮，適得其反。

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讓頭髮變得更柔順，可以一星期使用2、3次髮膜，護髮成分經過毛鱗片深層滲透入髮絲，修復受損組織，令頭髮變得順滑。正確使用方法是洗髮後將頭髮印乾至半乾狀態，將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段，靜待5-10分鐘後，再徹底清洗乾淨。

日本人氣髮膜10大推介

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