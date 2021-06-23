12星座｜山羊鍾培生自爆性能力強　雙子愛刺激哪星座持久力驚人？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

12星座性愛｜持久力是造愛時滿足感的關鍵之一，男性的持久度，被視為性能力高低一大象徵。性格迥異的12星座，床上表現各有不同，有哪些星座會敷衍了事只求自己享受，又有哪些星座懂得如何在床上取悅伴侶，戰鬥力爆棚？

山羊座鍾培生自爆性能力強且持久，表示最長性愛時間試過兩小時。(khdcheung@IG)

鍾培生自爆性事最長達50多次 山羊座天生性能力強？

30歲鍾培生與林作作客訪談節目《Mean Talk》大談性事，鍾培生指自己性能力強且收放自如：「我可以一分鐘，也可以兩小時」，還自誇自己技術高超，能滿足女伴，讓許多前度都對他念念不忘；鍾培生又自爆曾在18日內做了50多次，作為山羊座代表，山羊座的床上戰鬥力果真是如此？

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12星座誰的持久力最強？ 「這星座」比山羊更強堪稱第一？

持久度是享受「性福」的關鍵，12星座床上表現各有不同，獅子座對性愛需求大，熱情且投入；至於山羊座，則能了解對方喜好，懂得如何在床上取悅伴侶；反而被動的巨蟹座不懂營造氣氛，影響戰鬥力表現。

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12星座床上表現各不同，誰的持久力最強？（《姊的時代》劇照）

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