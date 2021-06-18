護髮｜頭髮稀疏6大原因卸妝差髮線後移？防脫髮頭皮精華10大精選

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-18 19:00

脫頭原因｜不少女生有脫髮困擾，髮際線向後移，髮質變得脆弱易斷，頭髮稀疏嚴重，影響外貌及自信。脫髮成因眾多，例如過度節食或長期拉扯頭髮等。先了解脫髮成因，再「對症下藥」找出解決頭髮稀疏的解救方法。

髮際線後移、頭髮變稀疏會嚴重影響女生的外貌與自信心。（ryotaiwan@IG）

脫髮、頭髮變稀疏6大原因

洗頭或梳頭後，頭髮大把大把脫落？脫髮變多，際綫後移明顯以及髮量稀疏，成因眾多，生活中不少習慣會破壞頭髮毛囊，例如經常綁高馬尾拉扯頭髮、頻繁燙染頭髮。而飲食也是成因之一，若只吃大量蔬菜水果及過度節食減肥，原來也會增加脫髮數量。

▼▼▼【按圖看： 6大原因導致頭髮稀疏 身體缺乏○○容易掉髮】▼▼▼

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生活中不少因素導致脫髮，不想做「清朝人」就要先了解脫髮原因！（ryotaiwan@IG）

頭皮精華使用方法： 用之前要將頭髮徹底吹乾

頭皮會因環境、壓力、年齡增長等影響而每況愈下，加上頭髮毛囊受損，進而引起掉髮、髮質細軟脆弱等狀況。

坊間不少頭皮精華液產品，為頭皮提供保濕及養分，加強護理頭皮及頭髮。使用頭皮精華液的正確方法及步驟，有5大貼士要注意： 使用前要先將頭髮徹底清潔，以及要將頭髮吹乾，抺上精華時，可注意重點位置，尤其是脫髮量較多位置。

▼▼▼【點擊圖片：5步正確使用頭皮精華液：使用前先將頭髮徹底清潔及吹乾，而最後一步記緊做好，加強吸收效果 】▼▼▼

使用頭皮精華液能有效改善脫髮問題，為頭皮提供營養。（dlwlrma@IG）

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▼▼▼【同場加映：章子怡產後嚴重脫髮 髮綫上移如清朝人?十大防掉髮洗髮水排名公開（延伸閱讀）】▼▼▼