脫毛｜家居DIY脫毛6大地雷愈脫愈粗　防毛髮倒生緊記1個手勢咪錯!

脫毛｜如何用幾蚊剃刀脫毛都不令毛髮愈生愈粗？如何防止毛髮倒生？穿背心短褲或比基尼前，要做好脫毛，不一定花費光顧脫毛療程，在家也可自己脫毛。只要注恴6大地雷不要犯，便可減少毛髮倒生，哪麼剃毛方向應順方向抑或不時轉方向比較好？



體毛困擾不少女生，腋下毛髮叢生，不美觀也影響衛生，容易出現汗臭；腳毛問題也不可忽視，會令美感下降。方便簡單又成本低的脫毛方法，莫過於自行在家DIY 自己脫毛。

許多女生會在家中脫毛。（sammkoling＠instagram）

脫毛效果不長久，2、3天又長出來，又不時剃損，令雙腳傷痕累累，這可能與你脫毛方法做錯有關。

6大居家脫毛地雷位 去角質、脫毛時間都很重要

許多女生剃毛時忽略事前保濕、去角質等步驟，輕則剃損，嚴重會引致毛髮倒生；另外，別臨急抱佛腳，在換泳衣才醒起要剃毛，因為脫毛也有最佳時間，早上脫毛最差，因為雙腿容易水腫，影響效果，一天之中，應該甚麼時間脫毛效果最好？

▼▼▼居家脫毛要效果好，不會愈脫愈粗，或毛髮倒生，須注意什麼？自已在家DIY脫毛有6大易犯錯誤，你中了多少？▼▼▼

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剃毛時要留意皮膚的滋潤度，脫毛膏是不能省。（yanitazaveta＠instagram）

正確脫毛不令毛髮愈生愈粗，或是毛髮倒生，首先要注意皮膚的滋潤度，脫毛膏不能省着用，因為它是肌膚與刀片的保護層，防止皮膚受到刺激；

剃毛方向：順方向抑或不時轉方向

剃毛應該是順毛剃抑或逆毛剃？毛髮再不同部位有不同的生長方向，腋下的毛髮更是任意向不同方向生長，所以並沒有標準答案，但建議順着同一方向剃，不要經常轉換方向。

▼▼▼剃毛前要清潔乾淨外，還要留意脫毛膏使用份量，按圖即看４大正確脫毛步驟▼▼▼

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（資料來源：《Allure》）

▼▼▼同場加映：面膜怎麼敷最有效？應該敷多久？原來不少人敷面膜方法一直做錯。《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜貼士，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效；同時避免用錯，否則有機會令肌膚有機會變差。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：香水如何使用可令香味更有效持久？香水分不同酒精與香精濃度，因而影響其持香性，半天不到就氣味全消了，與香水本身有關？台灣香水師曾分享3步正確噴香水的步驟改善問題。▼▼▼