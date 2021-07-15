保濕｜韓國大熱沉浸式護膚法3日養出水光肌　10款高保濕面膜推薦

【保濕｜水光肌】韓國女生膚質好，皮膚白滑水嫩亮澤被稱為「水光肌」，令人羨慕，她們對護膚一絲不苟，亦有獨門保濕秘訣，網上瘋傳一套「沉浸式護膚法」，只利用日常護膚品，配合小技巧，5步養出「水光肌」，連韓國皮膚科醫生也支持，並示範步驟，聲稱進行3日就見效。



韓女生的「水光肌」白滑飽滿，重點在於保濕。（laneige_kr@IG）

韓女生的「水光肌」白滑飽滿，重點不離高效保濕，亦是養出好膚質的基礎。當肌膚含充足水分，減少乾紋、油脂分泌過剩而出現暗瘡粉刺，同時提高對保養品的吸收力，再進一步使用抗老護膚品，成效更顯著。參考韓國女生熱捧的「沉浸式護膚法」，也是以保濕為重點。

韓國皮膚科醫生李藝恩在小紅書示範「沉浸式護膚法」，只利用化妝棉、化妝水、荷荷巴油及保濕面霜自製「面膜」，材料都是女生日常使用的護膚品，轉個用法，原來更有效？化妝水有軟化皮膚、保濕及加強後續護膚品吸收的功效；荷荷巴油能為皮膚築起屏障，有助鎖水；保濕面霜進一步保濕及鎖緊水分。

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沉浸式護膚法步驟簡單，但對於懶女生來說，想用高效保濕的面膜更快捷？編輯精選10款保濕面膜，包括韓國得獎面膜，開售1年多已售出超過1千7百萬件；亦有採用瑞士冰川水源的面膜，鎖水達 72 小時。

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