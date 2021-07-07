撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-07-08 10:14

【減肥｜瘦腿｜梨型身材】香港女生常見都是梨型身材，上身窄下身寬。加上上班族久坐成習慣，形成下半身水腫、腿粗。外國掀起「靠牆運動」熱潮，毋須花費購置用具，只要用家中的一道牆，就能輕鬆進行，修臀、瘦出大腿縫。

外國掀起「靠牆運動」熱潮，有效瘦腿。（sammkoling@IG)

「靠牆運動」在外國興起，不少健身教練、瑜伽導師都在社交平台分享「靠牆運動」的減肥動作，有效減下半身及瘦腿。最基本的就是「貼牆無影凳」坐姿（Wall Sit），健身教練Julie Baird就示範正確姿勢，期間進行腹式呼吸，即吸氣脹肚，呼氣收緊肚皮，有助增強臀大肌、股四頭及腹肌的力量，令下半身更有線條。瑜伽導師Ania Tippkemper就以「貼牆無影凳」姿勢為基礎，示範多個瘦腿的動作，建議每個動作做10-15次為1組，每次做3組，每組之間可以休息10秒。可以鍛鍊臀部、小腿及股四頭的耐力。

Julie Baird及Ania Tippkemper分別示範以下5個動作，大約10鐘左右可完成，Julie Baird指大家可量力而為，新手進行「貼牆無影凳」時，如未能將雙腿屈曲至90度，可由45度開始，視乎腿部的承受能力，雖然建議維持動作20-30秒，亦可以分2次完成，即每次15秒，循序漸進。

▼▼▼【按圖看】5個「靠牆運動」瘦腿動作，每日10分鐘瘦出大腿縫。▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

除了以「靠牆運動」鍛鍊瘦腿，多配合按摩、排毒護理產品，更事半功倍，以下推薦10件瘦身好物，包括塑身纖體儀、排毒護理油除了Clarins、Canvas 等大品牌外，亦有小眾品牌選擇，更美容品牌推出居家使用的無火拔罐，輕鬆排毒。

▼▼▼【按圖看】10件瘦身護理好物推薦，哪款特別針對飲食不佳、壓力和缺乏運動而引起的毒素堆積？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映：【按圖看】瑜伽老師陳顧榕示範睡前5分鐘伸展練習，促進盆腔血液循環，有助提升睡眠質素，不愛運動的女生也能做得到！▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼同場加映：【按圖看】鍾麗緹4個瘦腿動作，建議每天做2至3組。▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【按圖看】5招捲腹操步驟，5個動作需連續做，在約90秒內完成。▼▼▼