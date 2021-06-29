法令紋分4類衰老型有得救？日美容師教2步按摩低成本減淡皺紋

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-29 20:00

【抗衰老｜減法令紋】法令紋又稱「虎紋」，位於兩邊鼻翼沿著蘋果肌下方至嘴角處，笑起上來時分外明顯，法令紋較深的女生，更會在臉上呈現仿如「八」字形的紋路，瞬間顯老，令人煩惱，到底如何有效改善法令紋？

要改善法令紋，首要了解法令紋的類型。日本美容師Coco就在YouTube頻道上分享法令紋4大類型。其中一種就是「衰老型」，法令紋處於臉部中間位置，隨年齡增長，膠原蛋白流失，肌肉鬆弛，尤其是蘋果肌會下垂，便加深法令紋。外表看來顯老、憂愁及嚴肅。除了無法避免的衰老問題，表情豐富、經常大笑的年輕女生也容易造成法令紋，當然不能因此而減少燦爛的笑容，Coco指，只要做足保養，都能延緩法令紋的加深，她自言她的法令紋自20歲開始出現，直到現在沒多大變化。

▼▼▼【按圖看】法令紋4大類型，減肥也可減淡第3類法令紋▼▼▼

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誰都敵不過歲月痕跡，對於「衰老型」法令紋，許多人都覺得難以解決，不少女生只顧塗上抗皺產品，其實最好每日配合按摩，Coco教授一套零成本面部按摩法，只有2大步驟，有效逆轉肌齡。Coco提醒，進行按摩前，需徹底清潔面部，並完成護膚程序。每日做1次，每次1分鐘，可改善法令紋。如想預防法令紋，則每星期進行1次。鍛鍊面部肌肉如鍛鍊身體一樣，是需要堅持才能更有效果。

▼▼▼【按圖看】1分鐘面部按摩減淡法令紋，由鼻翼按壓至耳根。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】瑜伽老師陳顧榕示範睡前5分鐘伸展練習，促進盆腔血液循環，有助提升睡眠質素，不愛運動的女生也能做得到！▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】鍾麗緹4個瘦腿動作，鍾麗緹已為3女之母，年屆50歲一直保養得宜，示範4個瘦腿動力，建議每天做2至3組。▼▼▼