面霜｜精選15款$250內高分保濕面霜　消委會評測OLAY$130性價比高

保濕面霜｜面霜一年四季都重要，市面上保濕面霜眾多，到底哪一款保濕效能好？不同肌膚如何選擇合適的保濕面霜？《01女生》按香港消委會進行檢測結果評分，以及日本具公信力的《LDK the beauty》報告，整合15款$250以下高評分的保濕面霜。



保濕面霜哪款最好？（innisfreeofficial＠instagram）

消委會、LDK評選 15款$250以下保濕面霜

香港消委會曾為市面17款香港有售的保濕面霜進行評測，測試連續4星期使用樣本後，皮膚角質層的電容值是否有所增加，發現面霜愈貴未必效果愈好，當中14款保濕面霜被評最高分（3.5)； 當中9 款產品價錢 $250 以內，包括Olay、Neutrogena與lavera面霜均是性價比高之選。

▼▼▼按圖看：消委會評測保濕面霜當中，獲最高分且價錢$250 以下有９款 ，包括開架品牌，性價比高▼▼▼

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日本敏感肌護膚品牌Arouge性價悿高。（innisfreeofficial＠instagram）

《LDK the beauty》也曾實測市面17款保濕面霜，其中以使用前、後的皮膚水分作標準評分，當中有6款保濕面霜為$250以下，性價比較高，包括保濕面霜Cera Aqua與Whomee含緊膚、抗皺功能，照顧輕熟女的需要；另外，日本敏感肌護膚品牌Arouge是$250以下面霜當中，保濕力最高分。

▼▼▼按圖看：LDK 實測了市面17款保濕面霜，當中6款保濕面霜為$250以下，性價比高▼▼▼

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