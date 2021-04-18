消委會評測｜34款潔面乳不含防腐劑　皮膚科醫生教6步正確洗面

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-18 18:00

潔面乳｜護膚重要一環是洗面，皮膚每日暴露灰塵空氣之中，但如何徹底清潔臉部？從洗臉的手法以及步驟次序，一不為意做錯了，反而可能令皮膚變差。皮膚科專家分享6步正確洗面，你做對了嗎？

不少女生洗臉時用錯誤手法或錯誤順序反而讓皮膚越洗越差？（innisfreeofficial@IG）

皮膚科醫生教6個步驟正確洗面

洗臉是每日必不可少的潔膚程序，不少女生忽略洗臉重要性，馬虎算了隨時有誤傷皮膚。台灣皮膚科醫生陳駿逸在網絡上分享正確的洗臉步驟，從洗臉手法到洗臉順序也一一詳細解說，有兩個部份原來容易忽略，想皮膚變好，就要做好每一步！

▼▼▼【皮膚科醫生教6步驟正確洗臉，有兩2個地方需仔細清洗？】▼▼▼

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消委會評測潔面產品 34款不含防腐劑及重金屬

潔面產品含有害化學物質，有機會刺激肌膚。消委會評測市面60款潔面產品樣本，有34款潔面產品評分，達滿分5分，不含防腐劑及重金屬等有害物質，部份價錢相差可達20倍，安全又性價比高，大可參考以下名單。

▼▼▼【消委會評測34款潔面產品不含有害物質名單，部份產品價錢相差20倍？】▼▼▼

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▼▼▼【消委會評測13款護手霜，當中8款的保濕效能達至4分或以上（5分滿分），誰是最強保濕之王？（延伸閱讀）】▼▼▼

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▼▼▼【日常防曬6大常見誤區！掌握正確用量、塗防曬前不可忽略這1步（延伸閱讀）】▼▼▼