香港護膚品牌｜Factiv對抗暗瘡口罩肌　洋甘菊改善濕疹3日見效？

【暗瘡／濕疹／口罩肌／護膚品／粉刺】提起香港本土護膚品牌，是否摸不著頭腦？其實有一班年輕新一代正為「香港護膚品牌」而努力。最近，香港城市大學生物學畢業生所創立的科研護膚品牌Factiv成為香港愛美人士的新寵兒。厭倦了大品牌？不妨留意以下4個香港護膚品牌，支持一下本土美容產品。



香港護膚品牌｜由城市大學畢業生所創立的Factiv，成為愛美人士的新寵兒。（factiv.hk@instagram）

精華成分單純有效：Factiv



Factiv在2018年正式成立，科研團隊以創辦人蘇樂文（Marco）為首，由多位畢業於香港城市大學應用生物學系的90後少男少女組成。在香港坊間看到的護膚品都是由外國進口，功效強的價錢又不便宜，價錢親民的，效能卻不高，而且由研發、生產都是香港製造的護膚品更是少知有少，於事Marco便決定發揮所長，打着「香港製造」旗號，研製適合亞洲人的護膚配方，以實惠的價錢讓大眾入手樸實而高效的護膚品，Factiv的爽膚水價錢由 $160 至$280，而30ml的精華液也是$95至$380不等，性價比高，Factiv面世短短數年間，已虜獲不少粉絲，闖出名堂。

Factiv的成分非常單純，每支精華都有個別功效，針對改善一種皮膚狀況。筆者也是品牌「NIA10（前稱B310+NAG）」的忠實用家，能有效改善粉刺出油，減少紅腫發炎，大大拯救了筆者「口罩肌」的問題。值得留意的，還有另一主打美白的「EAA20」與保濕的「HA3+B5」，出色的功效亦受一眾網民讚賞。

▼▼▼Factiv成分單純，針對性解決肌膚問題，而且價錢實惠，面世短短數年間已虜獲不少粉絲，闖出名堂，【按圖看】更多用家評價▼▼▼

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香港本土純素護膚品牌Skin Need 推出「皮膚分析服務」，顧客可有個人化的護膚方案。（skinneedofficial@instagram）

個人化護膚方案：Skin Need



Skin Need是本港純素護膚品牌，以天然丶純素及零殘忍為宗旨，天然原料則來自美國加州，由創辦人兼護膚品配方師Christal Leung設計，針對港人肌膚需要及香港氣候特質而設計的美容產品，受各地美妝KOL推介，連女星李司棋也是用家。

Skin Need有別以往護膚品牌，沒有一件適合所有肌膚的「皇牌產品」，她們堅信每人的膚質不一，所需的產品便不同，因而主打皮膚分析服務，由配方師為顧客提供個人化的護膚方案，推介日常基本的三步護膚程序：潔面丶平衡液及精華。

▼▼▼Skin Need主打天然丶純素及零殘忍，最近更推出「皮膚分析服務」，為顧客提供個人化的護膚方案，針對解決肌膚問題，【按圖看】用家使用前後對比圖▼▼▼

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Miya's work 以手工皂著名。（naturalsoap@instagram）

治療暗瘡、濕疹好物：Miya's work



Miya's work以手工皂著名，店主Miya因曾受皮膚問題困擾，渴望以天然的方式，解決皮膚問題。

Miya's work的護膚品都是獨家配方，花了數年時間才完成，並不斷改良，而手工皂不含任何化學成分，並保留天然甘油，不會對肌膚造成負擔，亦不會對環境造成傷害，適合不同膚質的人使用；其中最受歡迎是永久花套裝（$750-$900） 、去痘去印套裝（$750-$1,100），有效改善暗瘡肌。有不少被暗瘡問題困擾的朋友，在用後都給予好評。

▼▼▼Miya's work從格仔鋪寄賣到現有3間分店，儲了不少忠實用家，價錢合理，筆者在學生時期也曾用過，有用家表示3日可改善濕疹肌，【按圖看】更多用家評價▼▼▼

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A Piece Of Organic 積極推動本土文化，大力推動「香港人支持香港產品」。（apieceoforganic@instagram）

天然植物素材：A Piece Of Organic



A Piece Of Organic 於2012年在香港成立，着重不含化學，化學酒精，礦物油及色素，而且不經動物測試，以天然植物素材製作出純天然護膚品。

近年A Piece Of Organic 積極推動本土文化，大力推動「香港人支持香港產品」，以香港人調配適合香港氣候之護膚產品出發，帶出產品中的溫情，送上正能量。像是白茶牛油果clay mask是品牌第一款出的深層清潔面，它不但做到吸油效果，亦有排毒及導出功效。除了護膚品外，A Piece Of Organic 更推出化妝品系列，不少用家大讚BB Cushion夠保濕，妝感貼服。

▼▼▼A Piece Of Organic主打天然植物素材，如菠蘿、火龍果，感覺清新，又可安心使用，【按圖看】用家評價▼▼▼

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▼▼▼同場加映：每逢夏天，美白產品需求便大大增加，而美白精華則是重點改善、預防黑色素沉澱，保持肌膚白皙透亮。2021年最新美白精華合集：具收細毛孔、暗瘡護理、美白淡斑功效，有的連孕婦和哺乳媽媽都適用，價錢由$135 - $2,970不等，哪款性價比高？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：氣墊粉底（BB Cushion）令零化妝技巧的女生，也可以快速塑造自然透薄的妝容，趕出門或補妝也變得簡單方便。2021年最新氣墊粉底合集：抗污染物成氣墊粉底主流，Dior裸粉設計優雅吸睛，哪款性價比高？▼▼▼