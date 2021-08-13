衰老｜頸紋顯老預防6招又關枕頭事？ 3分鐘去頸紋按摩去腫兼瘦臉

頸紋是不少女生的煩惱，頸紋顯老，看起來猶如老十歲。想短時間淡化頸紋？可嘗試早晚做去頸紋按摩法，3分鐘簡單易做，消水腫促代謝，有效消除頸紋。不想頸紋出現，要留意日常習慣是否會令頸紋增生，枕頭高度也關事？



頸紋是不少女生的煩惱，一旦出現不但影響外觀，看起來更猶如老了十歲。（misselvani@Instagram）

頸部按摩前，緊記要塗足夠份量乳液或乳霜幫助潤滑肌膚，避免摩擦拉扯後反而增生紋路。

去頸紋按摩3步驟 兼消腫瘦面

門去頸紋按摩法非常簡單，第一步是從鎖骨至耳後往上按摩，按摩時可感覺到輕微拉提感，有效撫平肌膚紋理、淡化細紋。第二步是利用手指輕微撐開頸紋，特別是局部紋路較深的部位，再打圈按摩，加強抗皺保養品的功效滲入。第三步是順著淋巴的方向，在頸部兩側由上而下方向進行按摩，這個動作不僅可以改善頸紋，更能解決肩頸僵硬、消除水腫。

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不想面對第一條頸紋，日常習慣要留意，例如長期低頭使用電話、或是喜歡側睡，這些不良姿態都會擠壓頸部皮膚，讓皮膚組織擴張收縮，從而形成皺褶。

枕頭高度令頸紋增生？

另外，枕頭高度與頸紋也是息息相關，原來過高或過低的枕頭會增加頸部負擔，讓頸部肌膚皺褶情況加劇，因此，若感覺枕頭高度不合適時，應趕快更換。

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除了留意日常生活細節，頸部肌膚的保養也是預防重點。在年齡漸長，肌膚的膠原蛋白逐漸流失，加上紫外線照射、天氣乾燥等因素加速水分流失，老化型頸紋就會產生。

日常保養千萬不要忽視頸部的護理，除了使用抗皺撫紋的保濕產品外，去角質及防曬原來也是不可或缺。

長期低頭使用電話、或是喜歡側睡，這些不良姿態都會擠壓頸部皮膚，讓皮膚組織擴張收縮，從而形成皺褶。（judy.kwong@Instagram）

同場加映： 頸部護理是不少注重保養的女生也會忽視的一環，即使皮膚再好，一條頸紋足以令人看起來老10歲。小紅書最近瘋傳一個平價去頸紋的方法，網民實測1星期後，效果如何？皮膚科醫生回應凡士林有1個好處適合皮膚炎及乾肌者。

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同場加映：頸部是女人的第二張臉，頸紋出現，人看來就顯老，保養工夫不可馬虎； 除了日常加強防曬做足，還要加強保濕、滋潤頸部肌膚。市面上不少頸霜具緊緻效果，提升皮膚彈力，為肌膚提供水分，減淡頸紋。

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