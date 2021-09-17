純素護膚｜精選5個韓國小眾有機護膚品牌　票選第一潤唇膏是這款

歐美市場除了著重保養品牌產品的成效，更相當強調環保意識，而近年這種環保、純素和無動物實驗等風氣也吹襲至亞洲，其中一向掌握亞洲保養潮流的韓國，天然有機保養品在近年更是蔚為風潮，這幾個在韓國女孩間備受討論的天然品牌，也是喜愛自然環保的你可以嘗試的。



要打造無暇肌膚，除了需注重飲食，當然不少得選用天然無害的護膚品！為你推薦 5 個韓國小眾有機護膚品品牌（點擊放大閱讀）▼▼▼

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One Thing

品牌堅持使用韓國有機植物萃取，推出的每款化妝水只有一個成分，純粹的成分讓肌膚能得到更針對性的保養。而當中每一種植物成分都會讓肌膚得到不同的滋養，大家也能依照自己的肌膚混合使用。因為每一款產品都沒有複合成分，僅得一種有機天然成分，所以也能夠跟 One Thing 其他保養品一同使用。

Melixir

Melixir 以純素成分和環保包裝為品牌中心，且不經過任何動物實驗，所有產品皆有受到全球動物保護PETA認證，加上成分天然，連孕婦、敏感肌皆可用。其中品牌最熱銷的護唇膏，曾受到韓國女孩票選第一名好用的護唇膏，養護肌膚的同時也能為地球盡一份力。

Abib Cosmetic

品牌名稱 Abib 意指「穀物」，道出了產品堅持使用天然純淨萃取成分的特色。產品種類還不算太多，但每一款都極有口碑，只使用純淨成分，排除所有可能讓肌膚負擔的成分，大家絕對可以用得安心。其中以「口香糖面膜」最為受歡迎，不含任何有害成分，而且非常服貼，能完整貼合肌膚，將保養成分緊緊鎖住。

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Round Lab

Round Lab 雖然在華人地區知名度比較低，但在韓國女孩族群中早有口碑，其明星商品 1025 獨島化妝水，取用韓國武陵島海平面 1500 米以下的海洋深層水，當中富有多種礦物成分，能維持肌膚的水油平衡。而其他保養品也堅持使用韓國在地的天然成分，產品溫和也有鎮定肌膚的效果。

THE LAB by blanc doux

THE LAB blanc doux 為市面上唯一擁有小分子玻尿酸產品專利的護膚品牌，更曾獲韓國搜索引擎 NAVER 上的化妝水銷量排名第一，質素非常有保證。它的產品不含任何香精及防腐劑，且由PETA認證無動物測試，更獲得EWG綠色認證，天然安全。其純白色包裝設計簡約文青，令人一眼愛上，名副其實外在與內在兼備。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】