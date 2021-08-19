摟著女兒似閨密　孫芸芸、賈靜雯4位凍齡女星護膚保養秘訣合集

能把女兒熬成閨密的，大概也只有她們！時間彷彿停住了，不只凍齡，更來到「無齡」境界！孫芸芸、賈靜雯、余皓然、蔡欣穎，這4位看不出年齡、摟女兒像摟姊妹的媽媽們，大家都是怎麼保養的呢？往下滑有解！



這班美魔女的外貌們怎樣能十年如一日？趕快學懂以下12個操作重點，你也能啟動潛藏的凍齡基因！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 44

孫芸芸

姐妹花母女檔~怎麼能不提到孫芸芸和廖思惟！可說是最強的一對！之前孫芸芸曾分享20年前抱著還是嬰兒廖思惟的舊照，小嬰兒變俏麗的美人兒了，媽媽還是當年的那個人！網友還稱照片像昨天拍的，超強凍齡術實在太狂！馬上來分享~

1.保濕做好做滿

孫芸芸的保養沒有太多的步驟，基本就是化妝水、精華液、眼霜、乳液，會依氣候和膚況來調整使用乳霜與美容油，由於她屬於乾性肌，所以保濕一定做好做滿，有時她擦太滋潤的霜會長痘痘，因此偏愛擦大量的精華液來保濕。

2.不能有頸紋

頸紋、眼紋最容易洩漏年齡！孫芸芸會用眼霜、精華液來保養脖子，聽起來很奢侈，但真的超有效！現在她42歲了，一條頸紋也沒有，孫芸芸從高中就開始很注重脖子的保養，每天都會使用跟臉部相同產品、相同用量的保養品擦拭脖子，有時甚至會拿眼霜或精華液來擦。

3.全身都要擦乳液

小細節也要顧好！由於她皮膚偏乾，除了臉、身體也要保濕，無論是洗澡後或外出時，隨時都會塗抹乳液滋潤肌膚，她透露「腳趾和指緣」特別不能偷懶，通常她外出一上車就會拿乳液來擦腳趾、腳後跟，順便帶到指緣，不讓身體有任何一部分顯出乾乾粗粗的樣子。

余皓然

隨著長相很仙氣的女兒韓菲爆紅後，余皓然摟著女兒像摟閨密的凍齡美顏，也讓許多網友敲碗要秘方~

1. 睡眠充足，省下大筆醫美費

余皓然說：「睡好就能省下大筆醫美費用」，因為睡得好，皮膚、氣色都會好，所以睡前避免看手機和電視，無聊可以看雜誌、書籍，讓自己養成良好習慣，早睡早起，身體自然好。

2. 均衡飲食健康瘦

不吃米飯是很多人瘦身的方法，余皓然說自己年輕時也是如此，但年齡超過四十，不吃米飯反而不會瘦，還容易卡關，因為新陳代謝不如過往。現在的她一定會吃米飯，不過分量只能碗公的六分滿，肉類選白肉(魚、雞)取代紅肉，再搭配蔬菜就能健康瘦。

3. 每天量體重，飯後動一動

余皓然每天都會量體重，要求自己符合標準，多年來都是如此。只要發現體重多了，當天就會少吃，也絕對不會超標超過三天。為什麼這麼嚴格？她說，「年紀越大越難瘦，胖得越久越難恢復」。余皓然再三提醒，「屁股真的會越坐越大」，所以在家「能坐就不躺，能站就不要坐」不要手捧餅乾、躺著追劇，而是簡單動一動，像抬腿、甩手都可以。

相關文章：韓國50+美魔女不復胖瘦身法揭秘 金成鈴、嚴正化身材比少女還辣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

賈靜雯

凍齡女神怎能漏了賈靜雯！46歲的她依然保持得相當好，和15歲梧桐妹拍照，看起來依然年輕顯嫩！賈靜雯也是演藝圈出名的養生王，趕快來看她的保養祕方！

1.每天勤敷臉+按摩

當媽媽每天時間都很寶貴，保養追求就是快、狠、準，收工回到家一定先卸妝，絕不等到要洗澡時才卸，而且堅持天天都要敷面膜，洗臉後立刻敷，會視當天的膚況選擇面膜的功效及質地，不管是乳狀、片狀、美白、保濕，家裡都會備有貨，敷臉後趁著臉上有滿滿精華液時，再用關節按壓臉部的穴道與淋巴，直到保養品都被肌膚吸收。

2.女人要「水補」

從以前拍戲時，媽媽就常會幫她準備湯湯水水的食物補身體，所以她也養成了這樣的好習慣！每天早上起床會先喝一大杯紅棗枸杞水，一定要溫熱的才行，幫助腸胃蠕動，也能讓氣色跟精神都變好，她建議可以把紅棗籽去掉，不然喝多會上火，賈靜雯說：「我一年四季都只喝溫水，所以我習慣身上會帶著溫水瓶，確定到哪都可以喝到溫水，人家說女人是水做的，在水上面的補充是多的，我覺得很有幫助。」

3.不食生冷，只吃溫熱食物

養生派的賈靜雯，對吃的東西也很重視，她說自己絕對不能被餓到，所以平常三餐一定會吃，她也很重視吃飯的順序，一定會先吃蛋白質，最後才是澱粉，還有一點是她一直以來的飲食堅持，就是只吃溫熱食物，不碰冰冷，像是生菜沙拉就絕對不吃。

蔡欣穎

擁有超過200個愛馬仕包包，號稱「愛馬仕女王」的新加坡名媛蔡欣穎，和21歲的蔡佳芸同框，無論臉蛋或身材都不輸女兒，母女像姊妹讓編編真心佩服！對於保養，蔡欣穎當然講究，但比起產品，下面才是她最重視的保養原則！

1. 手溫、等待很重要

每一個保養步驟，蔡欣穎都會先將產品倒在掌心，注意！不是直接擦臉喔！先把產品在掌心稍微搓一下，用手溫溫熱後，才輕輕拍打或按壓臉部，透過手溫，能使產品有著更好的吸收與貼合度，完成按壓拍打步驟後，還要耐心等待產品徹底吸收，等臉上沒有濕濕的感覺，才會進行下一個步驟。

2. 輕拍助吸收

對於每個保養步驟，蔡欣穎都非常認真做，從化妝水開始，就會輕輕拍打臉部肌膚，幫助活絡循環與吸收，輕柔的拍打可以幫助產品滲透度更好，比起塗抹更減少對皮膚的摩擦度，保護脆弱肌膚並使產品達到最好的成效，重點是「絕對不要忘記帶到脖子！」。

3. 雙手也要精緻保養

在完成臉部最後一個保養步驟「保濕晚安面膜」後，蔡欣穎還會特別做手部保養，她說：「雙手是最先顯出老化跡象的地方，所以要確實地保養。」她會先均勻擦上滋養手膜，再戴上手套確保成分有被好好的吸收、避免水分散失。

相關文章：美魔女林志玲凍齡之迷：保持青春靠兩個字 公開5個保養小技巧（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

相關文章：凍齡｜美魔女如何煉成？ 養生秘訣避開8個壞習慣：喝水少老得快（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

疏通、去淤、生津！柳燕親授韓國宮廷「淋巴引流手法」，3步驟讓肌膚Q彈生水

【本文獲「TVBS」授權轉載。】