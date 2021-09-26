髮型｜拯救短髮尷尬期！善用直髮夾和飾物　輕鬆跨過留長髮三階段

精靈短髮是很靈氣，留長的尷尬期卻讓許多女生再也留不回飄逸長髮！從極短髮將頭髮留長至胸前需要花費至少半年至 10 個月以上，實在是一場非常需要決心的耐力賽，每個階段的髮型照顧也顯得重要，如果你也有留長困難症的話不妨繼續看下去吧。



第一階段

直接省略剛剪完的狀態，過了幾個星期後的第一階段就是側邊變長，這時候的髮型其實也還是好看的。如果你的髮質偏細軟，可以直接把側邊變長的頭髮塞到耳後，如果髮質比較粗硬的人可以抹一點髮膠來幫助固定，如此一來就能維持俏麗的樣子。

由短髮開始重新留長髮絕不容易，尷尬的長度時刻讓人想一刀再剪短！要捱過「短髮尷尬期」，可以靠以下法寶和竅門（點擊放大閱讀）▼▼▼

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第二階段

再過幾週就是最多人撐不下去的開始，那就是後腦杓的頭髮變長之後貼脖子的階段，這時候你可以想辦法在後腦勺製造弧度與空氣感。不管是要用梳子加風筒與髮膠、直髮夾，並且要開始勤快修剪，長至顎骨處的部分可以剪掉並加強定型，等待其他頭髮留長。

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第三階段

到了這一步頭髮已經大概齊長了，只不過比較容易亂翹，但可以做出很多可愛的短髮造型。你可以綁起半馬尾或是綁丸子頭、把頭髮夾外翹或是善用帽子、髮帶、絲巾等配件來增加變化度。也可以試試看編髮或是思考要不要解鎖狼剪的造型，如果你覺得這些都太麻煩，留著減齡的冬菇頭也很可愛。

Dappei 結語：

努力把頭髮留長中的你真是辛苦了！先在這邊為你獻上敬意與加油，不要半途而廢！留長的過程你也許會碰到亂翹、不夠長電頭髮、看起來頭扁沒精神諸如此類的問題，好好地跟著以上的三階段解法一定能讓你留長不再尷尬的！



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原文：「短髮尷尬期」有解！手把手教你照顧每個階段的長度，善用小工具、髮飾協助就能輕鬆撐過過渡期！

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