Jessica公開細軟髮變蓬鬆簡單5部曲　利用直髮夾、乾洗髮可增髮量

細軟髮女孩的終極目標就是追求蓬鬆感，同樣是細軟髮的Jessica鄭秀妍在YouTube上分享自己維持蓬鬆頭髮的秘訣，另外她還分享3種簡易丸子頭綁法，提供細軟髮女孩綁出甜美又具份量感的丸子頭，下次出門就試試Jessica的蓬鬆髮秘訣吧。



前少女時代成員Jessica公開告別扁塌軟髮，令秀髮蓬鬆的5大秘訣！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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蓬鬆秀髮秘訣大公開

1.倒著吹頭髮

洗完頭吹頭髮的時候，把頭髮往前撥著吹，吹完髮根會很蓬鬆。

2. 用直髮夾把外部髮根夾蓬

距離髮根20公分處開始用直髮夾燙，每區約夾2-5秒。(使用時，小心別燙傷自己) 因為裡面的頭髮不容易被看到，所以燙外面的髮根就可以，藏在裡面的頭髮不用太在意，既省時又好看。

直長髮的人這樣就能直接出門了，蓬鬆感馬上就能展現出來。想要再華麗一點可以繼續第四步在髮尾夾C字捲。

3. 再噴乾洗髮噴霧

即使已經洗完頭了，Jessica也會在髮根附近噴一些乾洗髮噴霧，讓頭髮看起來更加蓬鬆，乾洗髮噴霧本身就是用來增加頭髮蓬鬆度，同時防止出油，讓蓬鬆感持久。

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4. 髮尾C字捲

用直髮夾或是捲髮器在髮尾地方往內捲C字捲，維持5秒的時間讓髮尾變柔軟，捲度更持久，梳過頭髮後也會顯得更加自然。Jessica也貼心的提醒，在潮濕地方(台灣就是一個潮濕的地方)要用更長的時間捲，才不會出現頭髮變直的尷尬狀況。

5.梳子加強前髮蓬鬆

平時出門旅行Jessica一定會帶梳子，加上風筒就能製造前髮蓬鬆度，先將髮根往後梳再往前梳固定，拿起風筒吹，就能製造前髮的彎度。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：細軟髮女孩必看！Jessica鄭秀妍分享讓秀髮立刻蓬的超簡易5步驟。】