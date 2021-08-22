髮型｜4款公主頭快速教學一次學曉　用髮圈10秒簡易完成小丸子頭

偶爾將散落的頭髮隨意扎起來，就會有另一種甜美慵懶風格，其中，半頭、公主頭髮型，不論長短髮皆可嘗試，本篇教妳如何快速綁出4款優雅可人的公主頭。



只要準備髮圈、梳子、小黑夾就能30秒綁出慵懶迷人的公主頭，讓散落的長髮重新擁有另一種甜美風情，不管是可愛的蝴蝶結還是童話系辮子都能輕鬆上手，一次學會!

4款甜美浪漫的「公主頭」綁法，即使是手殘的姐妹們都能輕易做到～快準備一些髮圈嘗試看看吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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範本一、童話系辮子頭

捲髮的女孩，在身後綁個半頭辮子，夾上可愛的小花髮夾，是不是就像從童話故事裡走出來的長髮公主，漂亮又優雅。

【步驟教學】

1. 將一半的頭髮拿起來，隨意綁出辮子，在最下面拿髮圈綁起來

2. Tips 不要拉緊，讓頭髮看起來蓬鬆自然

3. Tips 不要髮圈的話，可以拿定型噴霧將頭髮定型

範本二、10秒簡易氣質公主頭

只需要髮圈，10秒就能綁出一個氣質的公主頭，對於沒時間整理頭髮的妳，絕對是必學的髮型招數。

【步驟教學】

1. 先扎一小束頭髮

2. 從兩側抓適量的頭髮到中間，用髮圈綁起來

3. 綁起後，轉個圈，將步驟一的頭髮穿過圈

4. 將步驟二的頭髮拉緊

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範本三、浪漫小丸子公主頭

同樣適合捲髮的女孩，將頭髮上綁一個小丸子包包，就能製造出可愛浪漫的感覺！

【步驟教學】

1. 先抓出適量的兩側頭髮，用手指捲起來

2. 交叉後捲一圈，拿髮圈綁起來，第二圈不要全部拉出來，拉出一個小圈就好

3. 將頭髮分成兩份，往下、往上繞著圈，最後打一個結，拿髮圈綁起來固定

4. 最後可以拿髮膠或定型噴霧最做造型

範本四、童趣蝴蝶結公主頭

清純的童趣蝴蝶結讓妳看起來年輕10歲，搭配春天的碎花裙就是一個甜美的小姐姐！

【步驟教學】

1. 抓出適量兩側頭髮，做出丸子頭

2. 把丸子分成兩半，抓出蝴蝶結造型

3. 將蝴蝶結用髮夾固定

4. 把做丸子頭剩下一縷頭髮往上繞，穿過步驟一綁住的地方，做成緞帶的中間部分

5. 緞帶中間部分用小黑夾固定

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：綁出慵懶迷人的４款【公主頭】髮型教學！只要髮圈就能30秒快速上手】