【2021保濕面霜】精選12款人氣面霜　附消委會評測高分面霜名單

面霜2021合集｜面霜是臉部肌膚鎖水的重要一步，如何挑選適合面霜？肌膚分4大類，要找到合適的保濕面霜，先要清楚自己的皮膚特性。《01女生》為大家精選2021年最具話題性的人氣保濕面霜。



面霜為臉部肌膚鎖水。（Tatcha）

2021年12款面霜推介

2021年多個品牌推出加強不同功效的面霜，正值夏日，面霜加入改善暗瘡、舒緩等功能，像是Dr.Jart+ 茶樹舒緩保濕面霜、belif 蘆薈斗篷草高效水分炸彈霜等。

HELENA RUBINSTEIN修復晚霜。（helenarubinstein_international@instagram）

想肌膚保持柔嫩、有光澤，少不了修護面霜，HELENA RUBINSTEIN的修復晚霜，獲用家好評有急救作用，撫平暗粒，且數天便可挽救「捱夜」引致的肌膚問題。若預算以少於千元入手，則美日品牌Tatcha蓼藍舒緩修護晚霜也是個好選擇，岑麗香（香香）也是Tatcha的護膚品的捧場客，不少美妝達人追捧，稱讚成分純淨，且明顯感到皮膚得以改善；而剛推出的「蓼藍舒緩修護晚霜」主打紓緩及鎮靜、修護受損肌膚，持續使用可令肌膚觸感柔軟及嫩滑。

▼▼▼《01女生》為大家整合2021年12款面霜推介，入手前不妨參考。推介面霜功效不同：有保濕、舒緩、美白與修護等功效等，價錢由$109.9 -$2,300不等▼▼▼

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如何挑選適合面霜？

肌膚分4大種類：敏感性或乾性、混合性、油性與中性，要找到合適的保濕面霜，先要清楚自己的皮膚特性；另外，選購及使用保濕面霜時應注意成分，才能找到不致敏且適合自己的產品。

▼▼▼如何知道個人皮膚特性？２步助你輕鬆找到適合自己的保濕面霜，4種皮膚特性有哪些合適的產品？▼▼▼

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同場加映：面霜｜精選15款$250內高分保濕面霜 消委會評測OLAY$130性價比高

香港消委會曾為市面17款香港有售的保濕面霜進行評測，測試連續4星期使用樣本後，皮膚角質層的電容值是否有所增加，發現面霜愈貴未必效果愈好，當中14款保濕面霜被評最高分（3.5)； 有9 款產品價錢 $250 以內，包括Olay、Neutrogena與lavera面霜均是性價比高之選。

▼▼▼按圖看：消委會評測保濕面霜，獲最高分且價錢$250 以下共有９款 ，包括開架品牌▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測34款潔面產品不含有害物質名單，部份產品價錢相差20倍？▼▼▼