10款好評「臉部去角質」產品：消除暗瘡粉刺　解決夏天口罩肌煩惱

夏天最崩潰的就是一直冒暗瘡長粉刺，皮膚觸摸起來也好粗糙啊！



夏日天氣悶熱潮濕，皮脂分泌量增加，加上長時間戴著口罩、出油流汗，層層堆積的老廢角質或是出油黏膩導致阻塞了毛孔，容易誘發粉刺、暗瘡，也會使膚色看起來晦暗無光。這次精選10款評價很不錯的「臉部去角質」商品，可以依照自己的膚況需求挑選，適當地去除老廢角質及淨化毛孔，避免各種夏日肌膚問題上門找麻煩。

甚麼時候需要去角質？

正常的肌膚角質代謝週期為14天，日常其實不需要刻意進行去角質的動作，但如果是出油量旺盛、角質代謝太慢者，就可以適當地搭配去角質商品，但也特別注意使用頻率不宜太高，若肌膚有發炎或傷口時也不建議去角質。

臉部去角質推薦

不打理角質的話，用再多優質護膚品皮膚也不能好好吸收啊！按圖率先看10款精選去角質產品▼▼▼

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1. FANCL 乳酪柔膚軟膜

沒推出廣告卻一直默默熱賣！蘊含水解酵母精華、乳酪精華、啤梨果汁發酵精華與鮮蜂王漿精華，擠出來是清爽的乳霜質地，厚敷全臉。藉由特殊的浸泡式軟化，再促使老廢角質自然剝落方式，有助舒緩角質積聚與阻塞毛孔情形，敷完後臉摸起來非常的滑嫩。每次使用一支，建議每週可視膚況使用1至2次。

2. RMK 海洋淨透啫喱磨砂潔面膏

今年夏天全新登場的海洋淨透啫喱磨砂潔面膏，採用RMK獨家開發「CLEAR毛孔潔淨&SWEEP角質清除」處方，具有水潤彈力的凝膠擁有滑潤延展的舒適質地。蘊含3種大小顆粒，能徹底潔淨堵塞毛孔的角栓與堆積的老廢角質，洗淨後呈現滑嫩膚質。帶有柑橘系的清新香氛基調，增添海洋調香，讓人彷彿置身芳療SPA般。

3. CLINIQUE 潔面卸妝啫喱

今年夏季全新推出的潔面卸妝啫喱，首創肌膚2合1配方，清潔加滋潤，去除黑頭與吸附多餘油脂同時代謝表層老廢角質，潔面卸妝啫喱一瓶滿足所有願望！使用完後臉部平滑，摸起來超細緻。

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4. Origins 一舉兩得角質按摩霜

含有天然竹子粉末、天然礦物矽粉及紅玉璽成分，並搭配天然複方植物精油：綠薄荷、佛手柑、薰衣草及天竺葵，讓角質柔嫩發光去暗沉。

5. Chantecaille 五月玫瑰潔面霜

以純植物油為基底，卻同時擁有絕佳卸妝、保養、潔面與去角質效果。親膚質地如絲質般滑順，輕柔按摩即可卸除彩妝、防曬及都市粉塵等髒污，深層潔淨同時長效潤澤，淡淡玫瑰香氣超級療癒。

6. Grown Alchemist 深層清潔面膜

來自墨爾本高科技植萃保養品牌Grown Alchemist，關鍵成份包含小麥胚芽、銀杏萃取、蔓越莓、白高嶺土，泥狀的質地柔潤細滑，不易刺激皮膚或造成乾燥，適合當作週期性深層清潔保養。

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7. SUQQU 毛孔淨柔精華露

沒特別用廣告宣傳卻在小紅書、討論區上討論度很高的SUQQU毛孔淨柔精華露，今年四月推出第二代了！升級版在成分、質地、香氣上都有更新，偏濃稠的質地，更能在鼻翼和臉頰平均延展、緊密貼合，確實包覆、帶走角栓和皮脂。沖洗後肌膚摸起來嫩滑，也不會有緊繃感，超級適合夏天使用！

8. Chanel 微藻亮肌磨砂啫喱

啫喱融合兩種不同大小的荷荷芭微粒，清除毛孔污垢，溫和去除老廢角質。於肌膚上按摩時，柔珠隨即化為啫喱質地。建議一週使用一到三次，只需停留一分鐘的時間，再以溫水徹底洗淨。

9. I DEW CARE 瑜珈喵喵魚腥草淨化泥膜

美韓最潮純素品牌I DEW CARE全新上市的瑜珈喵喵魚腥草淨化泥膜，添加藥草之王魚腥草，具有鎮定肌膚、保濕舒緩及角質代謝的效果。這款泥膜能深層清潔毛孔髒污，更添加純粹控油配方，一舉吸附臉上多餘的油脂，適合當作週期性的深層清潔保養。

10. SENKA專科 白泥去角質洗顏泡泡

一向受到小資女生喜愛的專科，除了洗面乳外，還特別推出洗顏泡泡，適合肌膚容易出油，或是男性朋友。特別添加微米白泥，富含天然礦物質與獨家保濕配方，溫和吸附帶走老廢角質及毛孔深層髒污，洗完後不乾澀緊繃。

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