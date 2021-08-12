Jo Malone香水10大熱賣排行榜　香水混搭4大技巧混出獨有香氣

香水味道層出不窮，偏偏未能找到自己最心儀香氣？作為香氛控的你，不妨一試香水混搭的疊擦方法，以「混香」調出獨有香氣。近日有日本香水網站整合Jo Malone 香水熱賣人氣排行榜，單獨使用或配搭混香也可。



作為香水控的你，不妨一試香水混搭的疊擦方法，以「混香」調出獨有香氣。（misselvani@Instagram）

香水混搭，簡單而言就是選擇二至三款香氣，依次序噴於身上，讓香味可以重疊揉合，從而混搭出獨一無二，或者識別度高的香味。這種由自己「混出」的香味，撞香機率低，也更能代表自己。

香調混搭法 選擇兩種同一香調香水進行疊香

作為疊香新手，可留意幾點香水混搭技巧，以免調出的香氣變得難聞刺鼻。大家可以先從同一品牌中，選擇其中兩種不同濃淡度的香味進行混搭，由於同品牌所推出的香氛大多風格相似，以這種基礎混搭法來疊香，不易出錯之餘，香氣也更容易接受。

若然不想只局限於同一香水品牌，可儘量選擇同一香調之下的不同款香水進行混搭，例如兩者同樣是清新的花果香調、或是中性清新的木質香調。這樣的同香調混搭法，可使香氣更為豐富及沒有違和感。

作為疊香新手，可以先從同一品牌中，選擇其中兩種不同濃淡度的香味進行混搭，由於同品牌所推出的香氛大多風格相似，以這種基礎混搭法來疊香，不易出錯之餘，香氣也更容易接受。（scented_niche@Instagram）

要注意的時，在整個選擇香水的過程中，都要以相對簡單、單純、單一的香氛為重點，所挑選出來的味道不要有過於複雜的前、中、後調，這樣才不致於聞起來「出事」。另外在香水混搭時也要留意疊香次序，除了要先噴濃，後噴淡外，噴香水的位置原來也會影響混香效果？

▼▼▼【按圖看】香水混搭4大技巧，選同品牌疊香不易出錯，次序先噴濃後噴淡，疊香份量不可超過「這個」次數？▼▼▼

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Jo Malone London香水熱賣排行榜



提倡香水混搭，也是不是女生的最愛香水品牌Jo Malone London，其人氣香水更是「百聞不厭」，有日本香水網站整合Jo Malone在日本熱賣的香水排行榜，這10支討論度極高的香氣，可以單獨使用，也能自由配搭混香，糅合出與眾不同的全新香氣，粉絲們絕對要入手一試。

▼▼▼【按圖看】Jo Malone London香水熱賣排行Top 10，單用混搭皆可，榜首實至名歸粉絲必買 ▼▼▼

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同場加映：【按圖看】香水如何使用可令香味更有效持久？香水分不同酒精與香精濃度，因而影響其持香性，半天不到就氣味全消了，與香水本身有關？抑或原來你噴香水方法，一直做錯了？香水師提供的6大香水貼士，香水在愈高溫、離鼻子愈接近的地方愈顯香？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】噴香水可讓人整天沐浴在香氣之中，選香水會因應環境需要、個人喜好或氣質之外，最多人留意香氣是否獨特，讓人念念不忘。近年小眾品牌香水，憑香味獨特、破格的包裝設計吸引不少支持者。沒有名字的香水反而更顯個性？義大利百年保養品牌推出的香水，大容量約千元可入手，另有一有款香水瓶印有著名油畫，設計特別▼▼▼