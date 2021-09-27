名牌手袋｜黑色入門級手袋保值不過時　GUCCI、YSL經典款萬元入手

名牌手袋｜預算有限的情況下，入手第一個名牌手袋講求實用百搭兼保值，黑色最百搭，品牌如GUCCI、CELINE、LOEWE、YSL等都推出過不少黑色經典款，保值不過時，《01女生》精選入門級經典黑色手袋，最平3千多便可入手。



入門黑色名牌手袋#1：CELINE PICO BELT BAG

外形簡約的「Belt Bag」，是CELINE於2014年推出的手袋系列，梯形設計手袋容量極大，一推出後隨即成為熱捧款式，成為CELINE極具標誌性的經典手袋之一。黑色百搭，深受一眾OL上班族喜愛，是返工襯衫首選。

CELINE推出體積更小的「Pico Belt Bag」，系列中尺寸最小但容量足，且價格親民，小巧的袋身適合亞洲女生身型，可手挽或側揹，實用性高。

CELINE PICO BELT BAG是使用返工袋首選。（_ginglebellaaa@IG）

入門黑色名牌手袋#2：SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO BAG

腋下袋今年怎能不入手呢？SAINT LAURENT 今年推出全新腋下手袋「LE 5 À 」，光是黑色款式就一口氣推出三種材質，包括光滑的小牛皮、鱷魚壓紋及啞光蟒蛇皮，配以經典「YSL 」Logo金色扣鎖，復古外形呈現高級感，不少女星包括BLACK PINK成員ROSÉ、昆凌、木村光希等也是用家，而價格亦屬入門級別。

昆凌是SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO BAG的星級用家。（@hannah_quinlivan）

入門黑色名牌手袋#3：COACH TABBY BAG

四千多可入手名牌手袋經典款式，大可選COACH 的「Tabby Bag」，百搭耐看的黑色，輕巧兼具高級感，以「C」字金屬扣作點綴，復古耐看。手袋外形呈長方形，內設三個夾層，容量大易收納；另備有長肩帶，可手提、單肩揹或斜孭，售價約3千多元，是高性價比之選。

COACH TABBY BAG以「C」字金屬扣作點綴。（COACH）

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