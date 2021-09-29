唇膏｜簡單4步唇部磨砂保濕去角質　消委會檢測9款安全潤唇膏名單

唇膏｜唇部也要去角質？唇部和面部皮膚一樣，會產生角質層，需定時護理。美妝達人在小紅書分享簡單4個護唇步驟，溫和去死皮兼滋潤保濕。護理唇部產品如何選擇？大可參考「唇部磨砂膏10大排行榜」。香港消委會檢測早前公布的安全潤唇膏名單，也不可不知。



如何溫和護唇去死皮？（espoir_makeup@IG）

簡單4步唇部溫和去死皮兼保濕

許護膚步驟容易忽略了唇部護理，唇部也會產生老廢角質和囤積髒污，加上天氣乾燥，水分流失快，更易出現嘴唇乾裂、死皮堆積、唇紋深等問題。唇部皮膚相對其他部位更易脫水和受天氣因素影響，需要特別呵護。

美妝達人「一枝南南」在小紅書分享護唇方法，簡單4步就能輕鬆去除死皮兼保濕潤唇。首先以化妝棉沾熱水，熱敷嘴唇1分鐘，幫助軟化嘴唇死皮，再用唇部磨砂膏去除死皮，讓雙唇變得光滑粉嫩。

護唇方法溫和，以免傷害嘴唇的柔嫩肌膚，建議每星期進行1至2次去角質護理便可，以免次數過多傷害肌膚，去角質後應立即使用潤唇膏，滋潤保濕，保持水嫩，同時有助撫平唇紋。

▼▼▼【按圖看】簡單4步唇部溫和去死皮 滋潤保濕、減淡唇紋▼▼▼

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10大唇部磨砂膏排行榜

唇部磨砂膏能去除唇部因乾裂而產生的死皮，內含保濕成分同時滋潤嘴唇肌膚，台灣my best好物推薦網站，公布10大熱賣春波磨砂膏排行榜

由於唇部肌膚較薄又柔嫩，建議挑選顆粒較小，溫和不刺激的磨砂膏。上榜CRABTREE&EVELYN唇部磨砂膏排第4位，其去角質唇膏的顆粒大小適中，效果溫和，可當一般護唇膏使用。Estée Lauder磨砂護唇霜排第3位，用家評語指塗抹時有微微清涼感，保濕又提亮唇色，可改善唇紋暗沉。

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用完唇部磨砂膏去除死皮後，必須馬上使用潤唇膏保濕滋潤，避免唇部水份流失。有哪些潤唇膏好用又不含有害物質呢？

消委會檢測安全潤唇膏名單

消費者委員曾實測市面上45款潤唇膏，結果顯示8成樣本檢測出含有潛在有害礦物油物質，報告指部分有害的礦物油物質可積累於人體內，影響健康；其中有9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏。

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▼▼▼【按圖看】消委會檢測潤唇膏，有9款樣本沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏▼▼▼

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潤唇膏有助加強保濕效果，塗抹次數因人而異，消委會提醒4個使用潤唇膏貼士，如進食前要先抹去唇膏、進行戶外活動時可選擇具有防曬系數的潤唇膏。

▼▼▼【按圖看】消委會建議4個潤唇膏使用貼士； 為何進食前要先抹掉唇膏？▼▼▼

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