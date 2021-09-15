減肥｜盤點女星減肥早餐陳自瑤避吃這食物　營養師：不吃早餐易肥

減肥｜許多人為減肥而不吃早餐，但其實每早忍口捱餓，不但不會瘦，反而更易增胖。 早餐要吃，吃得對，有助「喚醒」身體機制，加速新陳代謝，有助燃燒脂肪；不胖早餐如何吃才對？「凍齡女神」陳自瑤（Yoyo）公開自己健康又營養的早餐餐單，原來她會避開「這一類」生果。



「凍齡女神」陳自瑤（Yoyo）日前公開自己早餐餐單。（chenchiyiu@IG）

陳自瑤公開健康減肥早餐

早餐吃得正確，有助瘦身，一天下來也會顯得精神煥發。40歲「凍齡女神」陳自瑤在其個人YouTube頻道分享吃早餐心得。

她表示，曾有段時間懶得吃早餐，令健康變差，精神及工作狀態也不好。之後，她養成每日吃早餐的習慣，同時遵循「胃經」，即早上7時至9時最易消化及吸收的這段時間內進食早餐。

早餐不吃從雪櫃取出的水果

陳自瑤的早餐注重養生滋補，每日飲人蔘茶，可搭配不同的生果如香蕉、藍莓等，但她提醒，要多吃室溫水果，早上起床後，不要吃從雪櫃拿出來的水果，她亦分享一個健康又快捷的簡單沖飲早餐，以四神粉加阿麻籽及石斛粉，有營養兼有瘦身功效。

▼▼▼【按圖看】陳自瑤公開養生早餐，飲暖水、沖蔘茶，以及配以亞麻籽的沖飲▼▼▼

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黎姿、鄧紫棋都食麥皮減肥？ 女星健康早餐公開

減肥最重要健康地減磅，許多女星曾公開早餐餐單，黎姿在小紅書分享她每日以麥片為早餐主食，並用豆奶代替牛奶來沖泡；鄧紫棋（GEM）拍片分享早餐是「水煮燕麥」加雞蛋，有營養又飽腹且不易復胖。

▼▼▼【按圖看】黎姿用豆奶沖麥皮 鄧紫棋一年瘦15磅全靠「水煮燕麥」？▼▼▼

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營養師拆解早餐迷思：忽略早餐身體「飢餓過度」會吸收更多脂肪

許多人抱著「少吃一餐就吸收少一次熱量」的想法，忽略或不吃早餐，註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，其實早餐十分重要，經過一個夜晚身體已十分飢餓，早上不進食，身體的自然機制會誤以為進入「饑荒」狀態，導致在進食第一餐時，吸收更多脂肪與能量。因此不進食早餐無助減肥，反而弄巧成拙。

參考女星們的早餐餐單，根據「好碳水化合物+蛋白質」的原則，燕麥、麥皮屬於好碳水化合物，能製造葡萄糖為身體提供能量，大腦才能更好地運作，提升學習或工作效率，展現更佳精神面貌；而豆奶、雞蛋提供蛋白質，能增加飽腹感同時增肌，有助燃燒脂肪。

▼▼▼同場加映：陳自瑤（Yoyo）曾在個人YouTube頻道分享6大日常養生習慣，她會隨身攜帶暖水壺，也會沖泡不同類型的養生茶，陳自瑤強調很想生小朋友的女生，盡量不要碰生冷食物或者凍飲。【按圖看】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：2008年港姐亞軍陳倩揚，生下女兒後，3月內減去25磅。陳倩揚分享減「茶餐廳減肥貼士」，例如額外點多一份蔬菜，「走飯」或自備飯盒，把飯帶回家，減少碳水化合物進食量，飲料也要「走甜」，不要加奶或糖。【按圖看】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：不少女星有便秘困擾，余香凝20多年來受便秘困擾，她指最長試過一星期無法排便，後來她每日起床養成兩個習慣，成功解決便秘問題，日日順暢如廁。《東張西望》女主持林希靈飲用「ABC果汁」可紓解便秘還可減小腹？【按圖看】▼▼▼