名牌手袋｜DIOR刺繡化妝箱手袋容量大　LV輕便小巧印花掀復古潮流

名牌手袋｜化妝箱手袋（Vanity Bag）掀潮流，品牌紛紛推出體積更輕巧、圖案設計更精緻的化妝箱手袋，從講求實用性的化妝收納袋，演變成時尚潮流單品，打造不同風格造型。加上化妝袋的袋身寬闊，容量較大又實用，成為近年熱門手袋款式，有哪些名牌化妝箱手袋值得入手呢？



哪些名牌化妝箱手袋是近年人氣之選？（jessica.syj）

名牌化妝箱手袋#1：氣質女孩人氣之選 DIOR VANITY CASE

DIOR一連推出多個化妝箱手袋系列，外形四四方方，內置容量大，可愛又實用；配色更一口氣推出多達十餘種顏色，顏色淡雅清新，馬卡龍色系看上去十分夢幻，包括裸粉色、湖水綠、灰藍色、莓粉色等，十分吸睛。

其中「DIORTRAVEL」化妝箱手袋系列沿用DIOR經典 Cannage 藤格花紋交織而成，純色皮革設計搭配金屬拉鏈、鏈扣作點綴，襯上霧面色調，散發甜美少女氣質；另一款「DIORTRAVEL」化妝箱手袋則以Oblique刺繡為主，精緻的刺繡設計展現標誌性特色，搭配同色系刺繡可拆卸、可調節肩帶，可根據不同造型選擇手提或肩背。

DIOR一連推出多個化妝箱手袋系列。（camilacoelho@IG）

名牌化妝箱手袋#2：LV印花掀起復古潮流

迷你手袋愈趨流行，LOUIS VUITTON從「Nice Vanity」化妝箱手袋系列衍生出體積更小的「Vanity PM」，手袋外形輕便小巧，材質更柔軟，容量充足，方便隨攜帶。化妝箱手袋以往多用來收納化妝品的梳妝袋，講求實用性，如今化身成時尚單品，無論放置家中還是外出襯衫，搭配不同造型，都能展現獨特品味。「Vanity PM」還採用了品牌經典Monogram圖案，掀起復古風時尚潮流。

MAMAMOO成員華莎手持LOUIS VUITTON化妝箱手袋。 （IG@_mariahwasa）

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