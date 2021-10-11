Hermès美甲系列登場　共24種貴氣指甲油色調　價錢竟意外地親民？

Hermès自去年推出唇膏系列後，正式踏足美妝界，引起全球矚目。女生們也終可以「最親民」的方式入手Hermès精品。今年Hermès繼早前推出的全新「Rose Hermès」彩妝系列後，亦再宣佈推出指彩系列「LES MAINS HERMÈS」，除了有指甲油，更有手部護理產品，相信又會引起女生購買潮。



Hermès在10月15全球首次推出指彩系列「LES MAINS HERMÈS」。（Hermès）

Hermès推出全新指彩系列「LES MAINS HERMÈS」 傳授美甲小技巧

2020年，Hermès首次推出彩妝系列對時裝及美妝界均帶來一個震撼彈，來到今年年末，Hermès再帶來新驚喜，宣布在10月15日，全球首次推出指彩系列「LES MAINS HERMÈS」，當中包括24種色調的指甲油、釉彩基底護甲油、指緣油、滋養霜，甚至是護甲油和美甲銼刀，值得珍藏，而價錢也是HERMÈS精品中相對親民，幾百元即可入手？

▼▼▼【按圖看】Hermès全新指彩系列「LES MAINS HERMÈS」在10月15日，率先看系列的產品與價錢▼▼▼

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Hermès全新指彩系列「LES MAINS HERMÈS」的指甲油共有24種色調，靈感源自琺瑯的釉色、層次和光澤強度，也呼應Hermès的24號的總店；指甲油有着圓柱形瓶身，配上白色配金色瓶蓋，純淨又別具一格；全系列具機認證標章Cosmos Natural認證，成分天然，搽指甲油同時提供必需的營養素。

Hermès滋養霜（護手霜）更由愛馬仕調香師暨創意總監 Christine Nagel 調配，含檀香和山金車原精，再融入玫瑰露和木香調，充滿天然芳香。

▼▼▼【按圖看一次看Hermès 24色指甲油】Hermès一共推出了24種色調指甲油，當中當然少不了專屬品牌的配色，Gris Étoupe灰、Orange Boîte標誌橙、Rouge Amazone紅等▼▼▼

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Hermès分享塗抹指甲油的小技巧。（Hermès）

Hermès也分享了上指甲油的小技巧 讓女生可以DIY出美甲

先用美甲銼刀修磨出想要的指甲形狀；在指甲上塗一層基底護甲油，由指甲根部，往中央方向推到指尖邊緣，待乾2分鐘。

塗指甲油時，刷子置於甲緣上方，從新月形甲面中央刷至指尖邊緣。繼續塗刷指甲的兩側以覆蓋整個甲面，待乾2分鐘，再塗第2層，使顏色更飽和；想指甲顏色更持久光澤，最後便要塗上護甲油，待乾大約15分鐘。

指緣也不可忽視，用指緣油以小小的畫圓動作按摩角質層，使指緣油更能滲透吸收，沒有指彩的日子一樣可以重複此保養動作；最後搽上護手霜，滋潤雙手，這樣便是最好的手部護理。

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