Hermès耳環DIY改造熱潮　3步變2件飾物　等同半價買到Hermès頸鍊?

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-24 19:00

名牌飾物｜Hermès手袋昂貴人皆共知，而價錢相對親民的Hermès飾物便首選成為入門的好選擇。當中Hermès Pop H 系列頸鏈向來都是品牌的熱賣款式，而近日竟有網民分享了同系列耳環的改造熱潮，只需要1個價錢就變出2件Hermès飾品？除了Hermès飾物可以改造外，原來YSL唇膏、Chanel手鍊亦都可以DIY出不同飾物？

只需要3步便可以自製到2條Hermès的頸鍊，跟閨密「一人一條」最好不過。(L&W@小紅書)

3步自製Hermès頸鍊/手鍊 如半價入手人氣款Pop H系列？

最近小紅書掀起了一片「 Hermès 耳環改造」熱潮，不少女生分享了DIY改造後的製成品。Hermès Pop H耳環售價約HK$3,640一對，改造成兩條頸鍊後，還原度更是與原本同系列的Hermès Pop H頸鏈有9成相似，變相也是等於半價，就可入手價值約$3,100一條的頸鏈了，性價比極高！難怪不少網民也爭相模仿改造，更建議可與閨密湊合購買Hermès耳環，更加划算。改造Hermès耳環只需要3大步驟，所需的DIY工具亦不多，製作容易，女生們也不妨嘗試一下。

【按圖看】3步改造Hermès耳環變兩條頸鍊，只需一把老虎鉗便可以輕易完成？如同半價入手1條Hermès Pop H頸鏈？ ▼▼▼

YSL唇膏用完變戒指 時尚吸睛如大牌飾物

除了Hermès耳環可以花點心思DIY變奏出頸鍊及手鍊外，原來用完的YSL唇膏也可以「廢物利用」，變成精美的YSL戒指，既環保又省錢。此外，若家中有被「冷落」了的手鍊，也可DIY令它重生。有網民就分享了把CHANEL手鍊變成獨一無二的頸圈鏈（Choker），絕不會與人撞款。

【按圖看】3步秒將YSL唇膏變戒指，鍍金色YSL戒指不輸時下流行飾物？▼▼▼

【按圖看】4步改造CHANEL手鍊變成頸圈鏈（Choker）？獨一無二更不易撞款▼▼▼

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同場加映：【按圖看】Pandora大熱手鐲半價，agnès b頸鏈低至$5XX 30款減價小資女飾物。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：崔咪Tramy@YouTube，C CHANNEL