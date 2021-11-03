純素彩妝｜10款有機環保的唇膏、潤唇油大集合　輕薄持久卸妝易

唇膏銷量直直落，但走有機純素的唇膏，卻異軍突起受到歡迎，有哪些是戴口罩還可以安心擦的有機純素唇膏，真的吃下肚也沒關係？ 愛地球，我們從日常開始。2021年, 編輯跟你一起有意識的過生活。



環保有機純素的彩妝風潮，越吹越熱烈。很多人開始選擇這類的唇膏，不但好看顯色，更不會讓唇部肌膚色素沉澱。

什麼是純淨彩妝

純淨彩妝目前的定義與標準，就是從成分來源、製作過程與包裝材料甚至是運送銷售的過程，都以像是自然、有機認證、純素、低過敏性或零刺激、零殘忍無動物測試、無添加人工合成成分、減塑或零塑等等為訴求。在美國有一個名叫「綠色美容晴雨表」的調查發現，已經有55%的女性和62%的千禧世代女性，都會在購買美妝品時查看美容產品的成分標籤，來了解自己用在臉上的美妝品到底是用什麼製作。很多人覺得自然有機成分的彩妝，顏色都很過時、不好看，甚至不顯色，這些都是刻板印象。以下10個純淨唇膏，適合所有愛地球的女生。

有機純素的唇部產品不但在顯色持久度上不輸一般唇膏，還能減低對唇部肌膚的負擔～一同認識以下10款獲純素認證的唇膏吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 70

Ilia柔滑緞光潤唇膏#ROCOCO仲夏夜煙燻蜜李色

來自美國的Ilia的ROCOCO蜜李色唇膏，這顏色真的很好看，擦在嘴唇上的感覺也很柔滑，標榜有80%的天然成分，以及40%的有機成分，嘴唇上的感覺很輕薄，沒有負擔感，而且顏色的持色時間也頗長的。

根據Ilia發現，他們很多顧客都是孕婦、或是走文青風路線的女生，這支唇膏裡面也有很多植物保養成分，像是芒果籽油、杏桃仁油，可以讓嘴唇很保濕有彈性。這支唇膏的管身是再生鋁管，而且用的蠟是葵花籽，代替一般唇膏的合成蠟，真的很輕盈。

Inika Orgaic摩洛哥果油持色唇膏#Pink Poppy

Inika Organic是來自澳洲天然有機認證的品牌，女明星Emma Watson說自己也是愛用者。色號Pink Poppy的持色唇膏，顏色是偏暖色調並帶橘色的棕色調，也是在台灣是最受歡迎的顏色，更是號稱全世界第一支獲得有機純素認證的持久唇膏。

因為標榜持久，剛開始上在肌膚上有點霧霧乾乾的感覺，但隨著時間越久，就越有滋潤感，而且，真的相當持久，卸妝的時候要認真一點才行。另外，裡面含有是牛油果油、蓖麻油、摩洛哥油等成份，可以提供很好的滋潤度和修護嘴唇的功效。Inika Organic彩妝目前也得到相當多認證，包括有機認證、純素認證、無動物測試認證，甚至獲得不含酒精、符合純素的清真認證。

同場加映：純素護膚｜精選5個韓國小眾有機護膚品牌 票選第一潤唇膏是這款（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 28

Lily lolo Vegan潤唇膏#06 Stripped

Lily lolo是來自英國的天然彩妝品牌，不使用動物性原料與實驗，更是100%的純素彩妝。很多人以為不使用動物實驗就是不找活體動物來測試，其實不只是這樣。大家說的「零殘忍」，更包括不用動物來源成分，像很多唇膏會用到蜂蠟，甚至是產品的包裝、使用的過程與廢棄之後，都不會影響到動物與生態，才能真正叫做零殘忍。

Lili Lolo這隻6號的Vegan潤唇膏，是在台灣銷量最好的顏色，看上去是偏大紅色的顏色，實際上擦起來是深棗紅的顏色，擦一點點就可以讓雙唇的顏色很飽滿。質地上是濃厚的奶油質地，滋潤度很高，擦完有種塗完唇膜的保護滋潤感，裡面也有摩洛哥油、葡萄籽油和蓖麻籽油等成份，感覺走天然有機的唇膏，成分都頗相似。非常好卸妝。

Celvoke玩色訂製絲霧唇膏#03經典南瓜

日本Celvoke全品牌的彩妝都是使用天然的有機成分，外觀設計更有時髦感。它最有名的就是一支南瓜色的唇膏，很適合亞洲女生擦，去年8月上市的#03經典南瓜色，就是很厲害南瓜色的霧面版本，也受到很多人喜歡。

玩色訂製絲霧唇膏是營造比較霧面的效果，但有一點微微的光澤，一擦上去，就蠻有氣質的，尤其皮膚原本就偏白的人，擦這支整臉看起來就會更亮。雖然是霧面效果，但是添加高保濕的天然植物配方，摩洛哥堅果油、法國薰衣草萃取精華，可以使唇紋比較不明顯。

同場加映：SHISEIDO創先河！盤點6款海洋友善防曬產品 修飾毛孔環保不黏膩（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

Dr.Hauschka德國世家經典絲緞唇膏#12牡丹

德國世家的這支絲緞唇膏，標榜利用有機質植萃的成分為主，酒紅色的牡丹，擦上去很像新鮮的玫瑰花瓣色澤，擦嘴唇上有潤滑的感覺，裡面最重要的成分就是大量玫瑰果萃取，能夠在塗抹的時候，讓嘴唇維持高度健康感。

如果你在冬季覺得嘴唇很乾不舒服，這支擦起來的感覺，就像在擦修護唇膏一樣很舒服，嘴唇上呈現的光澤，也很有優雅感。很多人都不喜歡難卸的唇膏，尤其色料容易卡在唇紋上難清除乾淨，這支唇膏的顏色相當顯色，也很好卸除。

Nsou沙漠之花霧光唇膏#221常花

恩樹是成立不到三年的台灣天然彩妝品牌。創辦人指，台灣喜歡這類型彩妝的人，沒有年齡的界線，反而都是很有「環保意識」的女生，從婆婆到中學生都有。當然，粉領上班族是最大多數。早期的天然彩妝品牌因為都是使用植物色素，色彩表現上有限制，甚至容易掉色。現在，這方面的技術已經頗成熟了，恩樹發現礦物粉能在肌膚上更顯色，同時具有持久度，比一般植物萃取使用感更好。

這支霧光唇膏，其實還可以當作眼影和胭脂使用，因為這種天然彩妝的色彩就像是肌膚自己透出來的原生色彩一樣，使用感更是相當舒適。由於捨棄了石化原料，不會令肌膚悶熱、油膩或者長痘痘，若長期使用石化原料，就是對肌膚的慢性傷害。另外，還有一個很重要的好處，就是利用礦物來源製作成的彩妝，完全不需要卸妝，只要簡單的清潔，就可以把臉洗乾淨。用人工石化的成分來化妝，就得用人工合成的洗面乳來洗卸，這就是對肌膚的惡性循環。

221屬於橘棕紅的色系，很適合不同膚色的女生。整支唇膏的管身就是紙做成的。另外，它們還出了無塑唇膏迷你盒，以無包膜的紙材方盒取代包裝，使用完可以完全回收分解。

同場加映：【日本美妝】3個天然彩妝品牌 北海道SHIRO品牌主打天然酒粕保濕（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 1

+ 1

Olio E Osso潤唇油#Monarca血腥瑪麗

Olio E Osso是一個很小眾的美妝品牌，它在2014年推出市面上獨特的清透滋養保濕棒，原本是無色的保濕棒，後來因為太受歡迎，陸續推出各種顏色的保濕棒，所有產品都是在美國手工限量生產，也以純天然為主要訴求。

#Monarca潤唇油，看起來像是一般的唇蜜，但它是以橄欖油基底，偏橙色的番茄紅色調，塗在嘴唇上很滋潤，因為含有薄荷，所以帶一點點涼涼的感覺，還有淡淡的葡萄柚香味。在乾冷的氣候下，可以讓唇部看起來健康，滋潤感十足，不顯唇紋。

Clarins彈潤植萃美唇油#03艷紅莓果

Clarins可以說是美唇油的始祖，#03艷紅莓果色，可以說是最暢銷、最受到歡迎的美唇油，很多人幾乎都不擦唇膏或是護唇膏，直接用美唇油以一抵百。

Clarins美唇油是用榛果油和荷荷芭油為基底，榛果油是保濕之王、荷荷油則是滋養王。美唇油也是走一個全素的概念，可以幫嘴唇潤色、滋養，並形成天然油脂的保護膜。#03的顏色可以讓缺乏紅潤感的嘴唇有淡淡的氣色。

同場加映：2021透光系唇膏10大品牌推薦 手袋必備有色潤唇膏打造性感水光唇（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 49

Melvita紅色之愛頂級香唇油#果漾橘

以天然有機為訴求的Melvita，在去年年底也推出唇油，他們是把南法一種特殊的紅心蘋果果肉浸泡在有機的向日葵油，取得100%純天然紅心蘋果油液。

裡面都是富含歐盟有機認證的成分，親膚感好，擦上去就像擦了滋養的護唇膏，這枝橘色的香唇油，可以直接擦在乾燥脫皮的嘴唇上，純素的配方，更是利用天然礦物色素，安全性相當高。

綠藤生機專心護唇油#莓紅

在台灣推動永續純淨保養邁向第十年的綠藤生機，一年前推出了好評不斷的專心護唇油，使用了非石化合成的油，所以不黏膩，在唇肌上相當舒適。另外，也添加黃金百香果萃，可以深入嘴唇的角質層，改善唇紋和暗沉，這跟一般使用蠟的質地，會在嘴唇上產生厚重粘膩的油悶感相當不同。另外，紅色的專心護唇油，來源更不是純素訴求不能使用的胭脂蟲。

什麼是胭脂蟲？長久以來，化妝品的紅色色素以及食用色素，大部分來自一種叫做胭脂蟲的昆蟲，即是將雌性的胭脂蟲碾壓，從它的血液提煉出的食用色素，也可以廣泛地稱作是天然來源。不過，因為來源並非植物而是有生命的昆蟲，也被素食擁護者所詬病。

綠藤生機使用了一種稱做墨旱蓮的植物代替胭脂蟲，所以可以說是純素成分，也就是許多純淨彩妝主打的訴求之一。綠藤生機護唇油，可以讓嘴唇帶有微微的紅感，但卻不用卸妝、不怕色素沉澱。

同場加映：狂補潤唇膏仍是乾到裂？修護嘴唇的3大陷阱 唇膏不應打橫搽（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

Vogue有意識 / 地球人口已滿載，最終愛地球的手段，竟是「不生小孩」！

Vogue有意識／歐美流行的「乾淨酒」運動，解決因色素、調味料、人工添加物引起的皮膚問題！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Vogue有意識 / 有機、純素、零殘忍口紅，真的可以吃下肚免卸妝？10支安心擦純淨口紅！】