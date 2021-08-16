化妝貼士｜3招正確補妝技巧解決脫妝浮粉　氣墊粉餅反而愈補愈厚?

化妝貼士｜補妝有什麼重要技巧一定要知？面對潮濕悶熱季節，加上日夜戴口罩，不到半天就要補妝？補妝手法一旦不當，除了大大減低妝容精緻貼服度外，在短時間內也會再次面臨脫妝災難，非常尷尬。學會以下3招底妝正確補妝技巧，解決脫妝、浮粉狀況，輕鬆回復自然乾淨妝感。



化妝不到半天就要補妝？然而補妝手法一旦不當，除了大大減低妝容精緻貼服度外，在短時間內也會再次面臨脫妝災難。（Instagram@ponysmakeup）

1／控油：紙巾印走臉油



底妝會溶掉或脫落，十居其九是因肌膚出油而引致，因此補妝的第一步必先要把臉上多餘油光吸走。大部份女生會直接使用面油紙來拭去油脂，但要留意，由於面油紙的控油效果強勁，隨時會出現「愈吸愈乾」的反效果，建議利用紙巾來代替會更為溫和，柔軟貼膚。

若然你是屬於乾性肌膚，可用保濕噴霧輕微噴濕紙巾，再以按壓手法印走油光，這個做法不但能吸走多餘油脂，更能同時維持肌膚水潤度，為後續補妝打好基礎。

底妝會溶掉或脫落，十居其九是因肌膚出油而引致，因此補妝的第一步必先要把臉上多餘油光吸除。（Instagram@espoir_makeup）

2／脫妝：遮瑕膏補救



印走臉油後，就可以正式開始處理最常遇見的脫妝問題。脫妝是指底妝已化開，不再服貼於肌膚表面，令臉部表面瑕疵露出。面對這個狀況，相信直接使用氣墊粉餅來補妝是大部分人最方便的首選，然而氣墊粉餅的遮瑕力一般，加上質地較為厚身濕潤，用來補妝非但不能做到「補救」瑕疵的效果，底妝也依舊會再次被摩擦掉，形成「一撻撻」的情況。

反而利用質地較為乾身、遮瑕度更佳的遮瑕膏或遮瑕液來進行補妝，可以令定妝度和持久度大大增強，而且也能針對眼周、鼻翼和嘴角位置做局部補妝，讓底妝斑駁的位置處理得更加均勻細緻。

遇上脫妝時，若直接使用氣墊粉餅補妝，非但不能做到「補救」瑕疵的效果，而底妝也依舊會被再次摩擦掉。（Instagram@espoir_makeup）

3／浮粉：重新上妝



另一個常見的補妝狀況是浮粉，指粉底猶如堆積在毛孔處，看似不均勻、厚重、粉感明顯的狀態。與脫妝情況不同，若直接使用遮瑕膏或氣墊粉餅在浮粉區域加疊印上，這樣的處理方法反而會「愈補愈厚」？對付浮粉的最佳解決方法又是什麼？

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