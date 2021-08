化妝貼士｜3招正確補妝技巧解決脫妝浮粉　氣墊粉餅反而愈補愈厚?

化妝貼士|補妝有什麼重要技巧一定要知?面對潮濕悶熱季節,加上日夜戴口罩,不到半天就要補妝?補妝手法一旦不當,除了大大減低妝容精緻貼服度外,在短時間內也會再次面臨脫妝災難,非常尷尬。學會以下3招底妝正確補妝技巧,解決脫妝、浮粉狀況,輕鬆回復自然乾淨妝感。



化妝不到半天就要補妝?然而補妝手法一旦不當,除了大大減低妝容精緻貼服度外,在短時間內也會再次面臨脫妝災難。(Instagram@ponysmakeup)

1/控油:紙巾印走臉油



底妝會溶掉或脫落,十居其九是因肌膚出油而引致,因此補妝的第一步必先要把臉上多餘油光吸走。大部份女生會直接使用面油紙來拭去油脂,但要留意,由於面油紙的控油效果強勁,隨時會出現「愈吸愈乾」的反效果,建議利用紙巾來代替會更為溫和,柔軟貼膚。

若然你是屬於乾性肌膚,可用保濕噴霧輕微噴濕紙巾,再以按壓手法印走油光,這個做法不但能吸走多餘油脂,更能同時維持肌膚水潤度,為後續補妝打好基礎。

底妝會溶掉或脫落,十居其九是因肌膚出油而引致,因此補妝的第一步必先要把臉上多餘油光吸除。(Instagram@espoir_makeup)

2/脫妝:遮瑕膏補救



印走臉油後,就可以正式開始處理最常遇見的脫妝問題。脫妝是指底妝已化開,不再服貼於肌膚表面,令臉部表面瑕疵露出。面對這個狀況,相信直接使用氣墊粉餅來補妝是大部分人最方便的首選,然而氣墊粉餅的遮瑕力一般,加上質地較為厚身濕潤,用來補妝非但不能做到「補救」瑕疵的效果,底妝也依舊會再次被摩擦掉,形成「一撻撻」的情況。

反而利用質地較為乾身、遮瑕度更佳的遮瑕膏或遮瑕液來進行補妝,可以令定妝度和持久度大大增強,而且也能針對眼周、鼻翼和嘴角位置做局部補妝,讓底妝斑駁的位置處理得更加均勻細緻。

遇上脫妝時,若直接使用氣墊粉餅補妝,非但不能做到「補救」瑕疵的效果,而底妝也依舊會被再次摩擦掉。(Instagram@espoir_makeup)

3/浮粉:重新上妝



另一個常見的補妝狀況是浮粉,指粉底猶如堆積在毛孔處,看似不均勻、厚重、粉感明顯的狀態。與脫妝情況不同,若直接使用遮瑕膏或氣墊粉餅在浮粉區域加疊印上,這樣的處理方法反而會「愈補愈厚」?對付浮粉的最佳解決方法又是什麼?

