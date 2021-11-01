黑眼圈成因分3大類　專家教授「對症下藥」：按摩眼周要痛才有效?

黑眼圈急救｜常說年輕有本錢，常常通宵達旦，隔天皮膚仍是飽滿發亮，年紀漸大，越是發現沒有熬夜的本錢，通一次宵便要附上「熊貓眼」的代價。陳年黑眼圈久久不退，最後嚴重得連遮瑕也無法掩蓋，化妝再細緻也看起來倦態，此時或許要從根本着手，透過護膚按摩減退黑眼圈。



黑眼圈不能只靠遮。（IG@innisfreeofficial）

台灣皮膚科醫生黃幼鳴在YouTube頻道《頂尖事務所》分享如何「對症下藥」解決黑眼圈，台灣美妝專家柳燕亦分享不同按摩手法，有助減淡黑眼圈。黃醫生指黑眼圈分以下3大類型，不同黑眼圈有不同處理方式，最好針對性地進行會較有效果。

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1.色素型黑眼圈



色素型黑眼圈最為常見，眼底有黑色素沉着或是有斑出現，出現這種情況通常都是卸眼妝卸得不乾淨、卸妝時太大力摩擦皮膚又或者常用手搓揉眼睛。針對這類黑眼圈，卸妝卸得乾淨就是最有效的解決方式，而外出塗抹防曬時也切記要塗眼周，防止紫外線導致色素沉澱，這些都是防止黑眼圈繼續惡化的方式。另外可塗抹眼霜，但注意要避開含香料、色素、酒精等刺激成分的護膚品。

2.血管型黑眼圈



血管型黑眼圈看起來會藍藍黑黑，這類黑眼圈出現主因是血液循環不良，本身皮膚容易過敏或有鼻敏感或常熬夜，會令血液堆積在眼周，造成黑眼圈。要解決就要加速眼周循環，熱敷眼周，有助加速血液循環。另外也可在眼周進行螺旋狀按摩，刺激到眼周穴位有助加速循環，由外到內，按到有一點刺痛就代表有按到穴位。

按摩有助淡化黑眼圈。（影片截圖）

3.凹陷型黑眼圈



凹陷型黑眼圈是最難解決的一種，主因是年紀老化，膠原蛋白流失，眼下產生凹陷，形成黑眼圈，看起來會有淚溝，看起來較為老態。醫生坦言這類黑眼圈通常要靠醫學美容才能徹底解決，但若然平日做好保濕，皮膚含水度比較高，自然有提亮效果，讓黑眼圈的暗沉不會太明顯，稍稍能美化皮膚。

年齡是女人最大敵人。（《閨蜜》劇照）

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