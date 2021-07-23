眼霜｜沈月擔心夜瞓出眼紋　編輯精選5款$800以下高分除皺眼霜

邱淑貞女兒沈月為護膚品牌拍攝廣告，19歲的她分享護膚心得，擔心夜瞓出眼紋。眼部皺紋向來是女生最擔心，怕眼紋易顯老，市面不少眼霜聲稱改善細紋及除皺，《01女生》精選多款$800以下高評分眼霜供大家參考，而搽眼霜亦有正確步驟，做錯反而易增細紋。



被譽「最美星二代」的邱淑貞女兒沈月，近日為護膚品牌拍攝廣告，19歲的她大方分享護膚亮眼心得。（品牌提供）

邱淑貞19歲大女沈月，被形容為「最美星二代」，由時裝到美妝品牌均見她的身影。近日沈月為護膚品牌拍廣告，鏡頭前展現青春活力一面。沈月分享護膚亮眼心得：「我從小已經開始護膚，媽媽平日會與我分享護膚心得，因為我平日比較晚才睡覺，知道眼皺紋一旦長出，就很難消除，所以比較注重眼周肌膚護理。」

她又表示︰「很多人覺得年輕便不用護理皮膚，但後天對皮膚有很大影響，因為皮膚會倒數，如果在年輕時開始護膚，不但可以避免眼周皮膚皺紋過早出現，還可以減慢皮膚老化的速度，比同齡人看起來更年輕。」

▼▼▼【按圖看】19歲沈月護膚廣告新照，保養得宜大展青春活力，狀態大勇 ▼▼▼

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眼部皺紋向來是女生最擔心，怕出眼紋易顯老，要改善眼部皺紋、眼袋或黑眼圈等問題，日常保養要由內而外，平時作息飲食要注意，也少不了眼部護理產品，眼霜是其中之一 ，市面不少眼霜聲稱改善細紋及除皺，如何選擇？

日本@Cosme 5款$800以下的高分眼霜



日本美妝網站@Cosme 結集不少用家對產品的用後心得與評分，向來是女生入手好物的指南。《01女生》編輯根據@Cosme 的眼部護理產品排行榜，精選5款$800以下且獲評5星的高分眼霜，作為大家入手前參考。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme 眼部護理產品排行榜當中，5款$800以下且獲5星的高評分眼霜。▼▼▼

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消委會評測8款眼霜除皺功能



另外，香港消費者委員也曾進行眼霜檢測，針對18款眼霜的除皺功能進行測試，當中有8款在香港有售，當中有一款眼霜，更是凱特愛用品牌Nivea。測試方法及結果公布，有3款「除皺稍微較見效（slightly more effective）」、4款「除皺功效一般（average wrinkle reduction）」和1款「除皺功效稍為不明顯（slightly less effective）。

▼▼▼【按圖看】消委會除皺眼霜測試結果 哪3款除皺力較見效？（註：產品價錢為2021年3月本港市面大約售價 ） ▼▼▼

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用眼霜要精明正確 做錯增細紋

眼霜如何正確使用？有些人塗抹眼霜時用力過度，拉扯到眼周脆弱的肌膚，導致眼周細紋增多；有些人則過分隨意塗抹，令眼霜無法被充分吸收；眼霜應塗抹的正確區域是哪裡？使用方法對，才能更有效發揮眼霜作用，做錯反而易增細紋。

▼▼▼【按圖看】使用眼霜的正確步驟，錯誤使用眼霜會讓細紋增加？▼▼▼

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要改善眼部皺紋、眼袋或黑眼圈等眼周問題，除了生活作息要正常，日常也要注重眼周保養，由內而外保養眼部肌膚。（esteelauder_hk@Instagram）

▼▼▼【按圖看】消委會提供使用眼霜精明小貼士，開封後多久不宜使用？包裝上要留意什麼？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會評測保濕面霜，獲最高分且價錢$250 以下有９款 ，包括開架品牌，性價比高 ▼▼▼

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同場加映：消委會評測防曬產品，有6款被評5分最高分，當中一款HK$85可入手▼▼▼