護膚｜改善毛孔粗大$270精華3星期見效？精選7大收毛孔去粉刺好物

毛孔粗大的煩惱，不論油性肌抑或乾性肌也會同樣面對。與其用厚重的底妝遮蓋，倒不如從根源改善。只是市面上收毛孔產品林林總總，不知何從入手，或者屢屢買到沒有效用的「中伏產品」？台灣YouTuber「77老大」推介收7款毛孔產品，經過真人實測，表示短時間內可見效果。



台灣中醫師「77老大」不時拍攝影片分享護膚、健康、瘦身資訊，他日前也在影片中推介有效的7款收毛孔產品，實試21天後，皮膚明顯白滑不少。他指出一般毛孔是20-50微米，當毛孔被撐大到100-200微米，肉眼上就會很明顯。

77老大推介有效收毛孔產品。（YouTube@77老大）

他分享表示導致毛孔粗大的原因主要有三個，第一是皮脂分泌過度，因此油性肌人士特別容易毛孔粗大，油脂、粉刺、暗瘡全都卡在毛孔，推擠周邊組織，撐大毛孔；第二是角質層代謝異常，皮膚表面會出現老廢角質層，繼而阻塞毛孔；第三是皮膚老化，年紀大皮膚水分流失，皮膚組織鬆弛，也會造成毛孔被撐大。因此選購收毛孔產品時，要選有清潔毛孔、角質代謝、油水平衡及皮膚緊緻的功能。

雖然毛孔粗大問題十分惱人，但其實也可透過護膚改善，平衡油脂分泌，潔淨毛孔污垢，去除老化角質層，也可達致收細毛孔功效，令皮膚變得平滑幼嫩。77老大就推介了7款收毛孔產品，包括有洗顏粉、精華、面膜等，全部也不超過3百多元，值得一試。

▼▼▼點擊看77老大推介7款收毛孔產品▼▼▼

+ 2

【同場加映】夜瞓出眼紋 編輯精選5款$800以下高分除皺眼霜

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme 眼部護理產品排行榜，5款$800以下且獲5星的高評分眼霜。▼▼▼

+ 1

【同場加映】鄭欣宜曾捱窮剩26蚊 貼地護膚分享 平價面霜媲美貴婦級La Mer?