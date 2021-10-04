44歲謝安琪眼鏡造型被大讚似學生　6大凍齡保養法零成本也做到？

【凍齡／護膚】44歲的謝安琪似乎無懼歲月，不時上傳淡妝或素顏照，早前她分享了一張戴眼鏡的照片，散發濃厚少女味，仿佛逆齡生長，氣質更勝從前。不少人覺得女星的凍齡美貌都是用「貴價護膚品」堆砌，謝安琪的護膚法則卻偏偏「越簡單越好」，她的6大保養心得，不用花大錢也能有白滑緊緻肌膚。



謝安琪最近一張眼鏡自拍照被盛讚如少女。（IG@kaytse）

謝安琪是圈中公認「越活越年輕」的代表，年輕時常以濃妝示人，反倒有種「老成」感覺；現在的她卸下厚重妝容，改化淡妝，不少人都大讚她樣貌更勝年輕，即使是素顏下皮膚依然白滑，絕不輸給時下少女。早前她分享了一張戴眼鏡的照片，散發濃厚少女味，網友都大讚謝安琪仿佛逆齡生長紛紛留言：「睇戲可以買學生飛喎」、「小朋友唔可以咁夜瞓㗎喎！做晒功課未啊？」保養得宜的謝安琪，完全看不出44歲的真實年齡。

謝安琪曾分享維持美肌的秘訣，全都從生活習慣着手，由內到外改善皮膚狀態，有些方法甚至是零成本，即使是小資女也能跟着做。

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凍齡最大訣竅是「補水」？

謝安琪受訪時坦言自己平日沒有特別保養，也沒有刻意塗貴價保養品。她指皮膚要好最重要是「補水」，不僅是搽保濕護膚品，身體也不能缺水。她每天都會喝2公升以上的室溫水，因工作需要養聲，更至少會飲500毫升暖水。

飲食習慣對皮膚影響大，謝安琪茹素多年，在工作量多時，為了維持體力，她會多吃碳水化合物及蛋白質，放假時，她會盡量吃得清淡，經常飲湯及食水果，保持皮膚緊緻白滑。

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