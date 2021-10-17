減肥｜台女懶人減肥餐半年減15公斤　營養師指1關鍵養成易瘦體質

168間歇性斷食、生酮飲食、綠茶減肥法，網絡上流傳着不同減肥招數，但要找出能持之以恆的「無痛減肥法」並不易。台灣YouTuber波提小姐分享自己減去15公斤的心得，曾因心急減肥節食，2天就忍受不了，故態復萌大吃特吃。後來她找到適合自己的方法，不捱餓之餘，由65公斤減到50公斤，恢復正常飲食後至今也沒有反彈。



波提小姐用半年減掉15公斤。（影片截圖）

波提小姐在影片中指過往自己一向是標準體重，身高164cm，體重48公斤，但突然有一段時間迷上高卡食物，即使正餐吃得很飽，仍會吃蛋糕，有時候把家中零食全都吃完後，她會在雪櫃裏拿出5-6塊芝士片繼續吃。高熱量、高糖分的飲食，讓她短短半年內體重飆升到65公斤，直至把衣服也撐破，她終於醒覺就下定決心減肥。

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波提小姐體重巔峰是65公斤。（IG@poti_poti501）

減肥必要控制食量 漸進式練成「小鳥胃」

減肥必然要控制食量，波提小姐指一下子難以改掉以往大吃大喝的飲食習慣，所以她漸進式減掉食量，譬如以前每餐吃3碗飯，第一個星期就先減到2碗飯，之後再慢慢減少，這樣做可令身體更容易適應，也不容易覺得「沮喪」，能持之以恆。

波提小姐的減肥過程分2大階段，前3個月控制晚餐時間和食物，在6點之前吃完晚餐，每晚跑步30分鐘，成功瘦下7公斤。她之後沒有刻意運動及吃減肥餐，食量在經過3個月的努力後已減少，她會維持健康的飲食習慣，如1個月只吃1-2次垃圾食物、不喝含糖飲料，結果成功在3個月內再減掉8公斤，現時體重一直維持在50公斤。

波提小姐因高熱量高糖的飲食習慣，半年內胖了17公斤。（影片截圖）

營養師：早食晚餐有效減重

《01女生》記者就波提小姐的減肥餐單及方法向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指半年減掉15公斤屬於合理和健康的減重速度，「不會破壞新陳代謝，效果也較易維持不反彈。」

波提小姐養成6點前食晚餐的習慣，營養師Ariel指曾有研究指出，早食晚餐有助控制血糖水平，從而控制食慾達到減重效果，早食晚餐之後的一整天，身體分泌的飢餓素(Ghrelin)荷爾蒙水平會比起較晚進食的低。

至於波提小姐自製的懶人減肥餐，Ariel指餐單的蛋白質攝取足夠，但在營養比例上，較缺乏碳水化合物。她建議可以加入一條番薯或者蕎麥麵，在小鍋中一同灼熟，作為方便簡單又低GI（升糖指數）的澱粉質來源。

波提小姐除了控制飲食，亦有配合跑步，營養師Ariel認同是減肥的不二之法，她指每天進行30分鐘的運動可以減去約150卡路里，累積1星期則有助燃燒約0.3公斤脂肪，運動亦可加強心肺功能，改善基礎代謝率數值，養成「易瘦體質」。

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