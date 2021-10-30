mtm labo體驗館Mirror也打卡　「量膚」訂造專屬護膚套裝低至43折

mtm labo以量膚定制護膚品著名，每位客人可以到店中透過一對一的諮詢，配合評測儀，分析肌膚狀況，而找到專屬的護膚方案；是次，mtm labo移師到海港城，推出首個「mtm labo量膚定制體驗館」，《01女生》記者率先為大家體驗一番，當中設有和式「和室本真庭園」，一解大家想去日本的心，Mirror成員Stanley與Frankie也到體驗館打卡，身為「鏡粉」又怎可錯過。



mtm labo量膚定制體驗館於即日起至7/11在尖沙咀海港城海運大廈入口大堂進行。

尖沙咀mtm labo量膚定制體驗館 限定護膚套裝低至43折

每人的肌膚膚質、膚況不同，一式一樣的護膚品未必能解決問題，而「mtm labo量膚定制體驗館」主要讓更多人可以嘗試品牌的一對一「量膚」，通過一對一的問詢，配合專業肌膚評測儀，分析肌膚狀況，了解護膚及生活習慣，讀懂你的肌膚需要，直指成因、有效解決；以記者為例，通過問詢、評測儀發現皮膚薄、底層缺水，調配師便為記者的護膚品加入更多補水、油脂平衡的成分，令護膚品更適合使用。

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記者建議在到訪「mtm labo量膚定制體驗館」前，先到網站登記，可免費體驗一對一「量膚」，更可以親手設計配有你的名字和專屬寄語的布袋。

體驗館推出3款會場限定 [量膚定制]居家護膚套裝，如「面膜居家套裝」，包以優惠價入手兩款經典 [量膚定制] 面膜custom-blended hydrating mask 及custom-blended nutriment mask外，更會加送面膜用具套裝使用，門市暫不提供，想一試mtm labo或是忠實粉絲便不能錯過。

另外，場內有一個和室本真庭園打卡位，讓「思鄉」的你可以彷如置身日本京都建築之中，Mirror成員Stanley與Frankie也在庭園打卡，身為「鏡粉」便要到場。

mtm labo [量膚定制] 體驗館



日期：即日起至11月7日

地址：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

登記網址：https://bit.ly/3pd0Ah1



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