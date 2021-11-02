聖誕倒數月曆2021｜YSL奢華流金盒：多枝貨裝唇膏　平均每件$104

聖誕禮物、聖誕倒數月曆｜趁着年末普天同慶的聖誕節，各大美妝品牌已陸續推出奢華的聖誕倒數日曆。女生喜愛的YSL近日推出「節日限量版倒數月曆」，金光閃爍的外盒設計甚有時尚質感，而聖誕倒數月曆既可滿足拆禮物的喜悅，又能一次試用品牌各種人氣產品，而YSL倒數月曆更內藏不少貨裝產品，以正價比較，相當優惠划算，就讓《01女生》為大家打開這個奢華的禮物盒吧！



YSL節日限量版倒數月曆禮盒早前已推出，外表包裝相當奢華。（麥超億攝）

YSL節日限量版倒數月曆：奢華24小金盒有多款人氣貨裝唇膏？

今年YSL Beauty推出節日限量版聖誕倒數日曆，刻意換上令人沉醉的金色，當金箔緞光材質的倒數日曆，在燈光照射下相當綻耀閃爍，更像極放大版的首飾箱。是次YSL聖誕倒數日曆總共有24個小金盒，由香水、唇膏、護膚品到美妝產品包羅萬有外，亦包括多款YSL人氣的唇膏系列，如迷魅亮彩和迷魅閃星和絕色柔霧等，當中的唇膏更是貨裝容量，性價比相當高。

聖誕倒數月曆2021｜YSL聖誕倒數日曆亦刻意加入不同種類的美妝與護膚產品，例如：睫毛膏、修飾底霜、化妝掃、眼線和保濕精華等。（麥超億攝）

另外，YSL聖誕倒數日曆亦刻意加入不同種類的美妝與護膚產品，例如：睫毛膏、修飾底霜、化妝掃、眼線和保濕精華等，滿足女生愛收、愛拆禮物的幸福感，加上輕巧細小的容量與尺吋，帶去與閨密和情人來一埸Staycation或參與聖誕派對時補妝用也很方便。不過，最讓人驚喜是聖誕倒數月曆包括品牌人氣的黑鴉片（Black Opium EdP）香水，一款被用家形容為一噴便讓男人「欲罷不能」的香氣，前中期濃烈的甜花果香，到後期混合香料感為主的甘草和茴香，更是突顯女人性感又甜蜜的風情，雖然是迷你容量，但用作外出補噴也很適合。

【按圖看】YSL節日限量版倒數月曆禮盒， 24個小金盒任你開？多款人氣產品也包含其中？▼▼▼

+ 1

另外，品牌經典的人氣絕色唇膏、迷魅亮彩唇膏系列和LIBRE Eau De Parfum香水亦推出節日限量版，是次唇膏和香水的包裝綴上黃金閃片，奢華緞亮外觀讓人一看難忘，喜歡收藏美妝好物的女生，更是不能錯過！

【按圖看】YSL唇膏、LIBRE Eau De Parfum香水與眼影盤的節日限量版▼▼▼

+ 2

同場加映：聖誕禮物推薦｜13款$1000以下聖誕倒數月曆： Sabon平均每件$36？

同場加映：2021聖誕禮物｜聖誕化妝護膚套裝 限量版Dior、SHISEIDO性價比高

同場加映：2021聖誕倒數月曆｜CHANEL首次登場 Dior、Jo Malone絕美必珍藏