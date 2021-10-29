打卡｜雪花秀推體驗館免費試穿韓服　送價值$870皇牌精華？

打卡、護膚｜臨到年末便想去一個旅行來更新自我，但無奈受限於疫情，相信今年也難以飛到異地散心了，不過留在香港其實都能有旅行的體驗？適逄韓國十月文化節開鑼，韓國護膚品牌雪花秀（Sulwhasoo）推出秘密寶庫體驗館，免費提供韓服租借來打卡，更有機會獲得免費美妝護膚品，而多款品牌皇牌產品亦推出限量聖誕折扣優惠，相當吸引。



韓國護膚品牌雪花秀（Sulwhasoo）近日推出秘密寶庫體驗館。(quicheung@IG)

雪花秀Sulwhasoo推秘密寶庫可免費穿韓服 多款皇牌產品推限量折扣

韓國一向都是港人在聖誕節檔期時的旅遊熱點，相信大多數人去到韓國都會一嘗穿韓服，並在韓國的街頭遊走打卡。深受韓國女生喜愛的雪花秀（Sulwhasoo）便藉著韓國的「十月文化節」，推出以朝鮮彩繪冊架為設計的秘密寶庫體驗館。展覽館擺放帶濃厚韓國氣息的書籍、瓷器、花、香爐等，營造身處韓國博物館的感覺，展覽期內亦提供免費租借傳統唯美的韓服，而大家在雪花秀的專區打卡牆留下倩影時，更可參與有獎活動，有機會赢取雪花秀皇牌精華—滋陰生人參煥顏精華露30ml乙支(價值:HK$870)。

【按圖看】雪花秀Sulwhasoo推秘密寶庫體驗館，朝鮮彩繪冊架佈置彷如置身韓國？▼▼▼

雪花秀Sulwhasoo推聖誕限量護膚套妝 「凍齡女神」宋慧喬也愛用？

雪花秀新推出的第五代皇牌人參面霜，亦是「凍齡女神」宋慧喬和少女時代太妍日常護膚保養必備的產品。(雪花秀)

作為韓國護膚品牌的雪花秀，亦成為「凍齡女神」宋慧喬和少女時代太妍日常護膚保養必備的產品，尤其轉季天氣皮膚容易變得不穩，容易泛紅和癢痕，修護養膚型的護膚品更是不可或缺。近日雪花秀新推出的第五代皇牌人參面霜亦在是次的體驗館中，與人氣產品潤燥再生精華、參養水等推出限量的聖誕節日套妝，約千餘配便能入手一套，最平只HK$840，絕對不能錯過。

【按圖看】雪花秀Sulwhasoo推聖誕限量護膚套妝，宋慧喬愛用的新產品也有推出限量聖誕套裝？▼▼▼

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雪花秀的秘密寶庫體驗館同場亦有尋寶遊戲讓大家到場挑戰，贏取小禮物。另外，每天首50位客人可獲得韓方護膚體驗套裝乙份 (價值:HK$355)，小資女千萬不要錯過！

雪花秀的秘密寶庫體驗館：

日期：10月29 日 (星期五) 至10月31日 (星期日)

地點：PMQ元創方擺設雪花秀的秘密寶庫體驗館

（香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座Hollywood 6-7樓）



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