【遮瑕法寶】黑眼圈消失！六款開架遮瑕膏　經濟、水潤、遮瑕度高

看到韓劇裡女主角完美無暇的水煮蛋肌，總是跟小編一樣羨慕的舉手！痘痘跟痘疤不會出現在她們的字典裡，毛孔更是小到像不曾存在過，黑眼圈更不用說，個個都像睡飽24小時一樣！但像小編這種普遍人，那些瑕疵根本是我生命中的常客，還好有遮瑕產品，讓我可以假裝自己也是天生無瑕肌～

小編從小就是被過敏眷顧的寵兒，除了練就一身包鼻涕水餃的功力，就算睡滿一個禮拜黑眼圈也還是不離于棄，所以我超愛買遮瑕，畢竟人通常都會如嚮往自己所沒有的～除掉黑眼圈就是我的畢生目標！那些號稱可以除掉黑眼圈的保養品，小編也都有嘗試過，但always讓我失望，買一個好用的遮瑕才是正解！（如果你是睡不飽黑眼圈，那可能睡飽就會有效，其他的，就遮吧！）

今天主要是分享黑眼圈遮瑕，眼下遮瑕最怕的就是厚重卡粉，除了做好保濕之外，產品的選擇也很重要！小編以下推薦的遮瑕都是我親自使用過的，有些大家應該也不陌生，小編身為遮瑕狂熱，被燒到真的易如反掌，想知道有那些就繼續看下去吧！

【Makeup Revolution | 遮瑕液 #C6 #C7】

小編屬於重度黑眼圈患者，這款對我來說有點不夠力，因為遮瑕不足的關係，導致我連持久度都覺得麻麻，但對輕度黑眼圈來說這個遮瑕度就夠了，少量上會比較服貼，但重度的朋友可以直接PASS，歐美遮瑕比較厚重上太多一定卡粉~

+ 4 + 3 + 2

【Catrice | 無瑕水潤遮瑕液 #005】

質地非常水潤，看起來雖然濃稠但滴在手上是會流動的，在眼下很貼服，上完蜜粉也沒有粉感，一整天下來也沒浮粉。遮瑕度可以疊加但有極限，對我來說還是不夠，但眼下很乾的輕度黑眼圈患者可以嘗試！

輕薄水潤的遮瑕產品本來就會犧牲遮瑕及持久度，目前用了眾多遮瑕都是如此，不過這款水潤是真的，有被它在眼下完全沒粉感這件事驚訝到（以前用所謂保濕款都還是有粉感）

▼前面介紹的比較和輕度黑眼圈，重度的朋友看這裡～▼

【CLIO | Kill Cover光感無瑕遮瑕蜜】

對於我這種重度黑眼圈患者，這款的遮瑕及持久度都很好，因為不需要也不適合疊擦，所以上妝速度快。不過質地偏厚，時間久了還是會稍微卡粉，但以高遮瑕產品來說，我覺得表現算是不錯了，很推薦～油肌的朋友使用上應該沒什麼問題，乾肌就要做好保濕及控制用量。

+ 4 + 3 + 2

【LUNA | 持久保濕遮瑕液膏】

遮瑕及持久度表現也不錯，質地相較Clio更輕薄保濕，可惜的是我覺得它包裝設計不良，很容易在管口卡遮瑕膏，蓋起來的時候遮瑕膏就會溢出，每次用完都要再拿衛生紙擦拭，很容易弄得髒髒的~如果能改良這次分享的我會覺得它最好用！

遮瑕及持久度表現也不錯，質地相較Clio更輕薄保濕（IG@piiink.1002）

【wet n wild | photofocus 遮瑕膏】

雖然相比前面兩隻它遮瑕力最弱， 但因為質地最輕的關係堆疊不會卡紋，粉感在我眼下也最輕微，眼下偏乾又需要遮瑕力的朋友我推薦它！

+ 4 + 3 + 2

統整重度黑眼圈遮瑕評比

遮瑕度：Clio>Luna>wet n wild

保濕度：wet n wild>Luna>Clio

遮瑕對小編來說，永遠不會有最好用的，新產品一直出總是會遇到更好的~小編從被賦予黑眼圈的那天起，生命就跟遮瑕脫離不了關係，致力於找到全天下最完美的遮瑕膏！希望這篇文章能幫到正在尋覓遮瑕的朋友，我們雖然不完美，但可以努力把那些瑕疵都擦乾淨！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：跟黑眼圈告別就靠這次！5款實際使用過的遮瑕產品大比拚！】