網友最愛4大日系開架眼影推介　一文看盡編輯實測評分及眼妝教學

大家還記得學生時代的第一個眼影盤嗎？相信不少人的彩妝入門課都獻給日系開架品牌了，便宜、好用幾乎等於日系開架的代名詞。日系眼影一直以來都是各大論壇－PTT美妝版、Dcard的熱議話題，這次精選出網友最愛的前幾名百元眼影，由編輯部直接試色給你看！
小資女必看4款開架眼影及眼妝教學懶人包！這次除了產品介紹還有美妝編輯直接實測點評及示範喔～（點擊放大閱讀）▼▼▼
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手刀入手
以上眼影盤其實盤盤只要$50-$110元左右的價格就可以入手，美妝控滿足收集癖的時候再也不用擔心傷荷包啦！
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