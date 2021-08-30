彩妝內行人才知道的5個日本小眾品牌　SHIRO、ETVOS還有RMK 2.0

身為資深彩妝迷，相信大家的興趣就是挖掘一些好用的品牌，雖然現在也有很多日系美妝可以選擇，但其實還有很多深受日本女生喜愛，卻不被人熟知的品牌。這次Japaholic編輯部內行人帶路，為大家精選了幾個在日本超夯，經常可以在日雜看到的熟面孔！



備受日本雜誌熱捧的5大小眾美妝品牌推介，追求日妞氣質透薄妝容的姐妹們心動不如馬上行動吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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值得收藏的小眾品牌

常follow日本女生或是日雜的話，真的很難不被以上這些品牌的東西燒得體無完膚，挖掘小眾品牌真的是一個大坑，一不小心認識了他們，就會想要把更多的東西都打包帶回啊！

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